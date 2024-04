Bomba: colgaron a una pieza clave en Boca a días de la definición en la Copa de la Liga

El Consejo de Fútbol le hizo la cruz a uno de los jugadores que más minutos sumó con Diego Martínez este año: no hubo acuerdo para prolongar su contrato con el club.

A tan solo un partido para el final de la fase regular de la Copa de la Liga, Boca perderá a uno de sus pilares en defensa: de cara al encuentro definitorio frente a Godoy Cruz, Diego Martínez no podrá contar con Nicolás Valentini , que no arregló la extensión de su vínculo con la institución y la dirigencia tomó la determinación de apartarlo del plantel. Si bien el defensor ya había advertido que tenía intenciones de abandonar el club durante el próximo mercado de pases, lo cierto es que se esperaba que pudiese rubricar la prolongación del contrato.

Los altos mandos del cuadro azul y oro, con el presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, habían aceptado las condiciones que pidió el zaguero y le ofrecieron ampliar su lazo con el equipo hasta diciembre del 2018. Incluso, los números acordados eran similares a los que se habían alcanzado con Cristian Medina . De todas formas, el recientemente convocado con la Selección Argentina afirmó que no aceptaría la oferta.

Valentini.jpg El central no sumó minutos ante Estudiantes en la derrota por 1-0.

En ese contexto, el Consejo de Fútbol le anunció al estratega que no podrá tenerlo en cuenta pensando en el duelo frente al Tomba, que se disputará el próximo martes y que certificará el destino del elenco de La Ribera en la competición doméstica. La decisión, por supuesto, se sostendrá siempre y cuando la directiva no logre un consenso con el representante del joven ex Aldosivi, que seguirá entrenando con el primer equipo hasta diciembre.