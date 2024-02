Bomba en el mundo del fútbol: el impactante sueldo que Kylian Mbappé le exigió al Real Madrid

El francés ya les anunció a los directivos del PSG que no continuará en el elenco francés la próxima temporada y que se irá con el pase en su poder.

Los rumores que habían paralizado al mundo del fútbol durante los últimos años parecen volverse realidad: después de coquetear con su salida en reiteradas oportunidades, Kylian Mbappé les anunció a los dueños del París Saint-Germain que no renovará su contrato para la próxima temporada . Si bien el Real Madrid aparece como la primera opción para el delantero francés, trascendieron los estratosféricos montos que el crack habría exigido para sumarse al conjunto blanco.

Sin embargo, diversos medios ibéricos indicaron que el atacante solamente se sumará al Merengue en el caso de percibir 50 millones de euros brutos por temporada, números que el presidente Florentino Pérez no estaría dispuesto a desembolsar. "Parece claro que el galo no cobrará más que Jude Bellingham o Vinicius Junior -dos de las principales figuras del cuadro que está en la cima de la Liga Española- porque el club no tiene intenciones de romper la escala salarial del vestuario. En principio, se habla de un contrato que ronda los 30 millones", afirmaron.