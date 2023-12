Bomba: FIFA podría sancionar a la Federación Brasileña por la intervención de la justicia local

El comunicado, redactado por Kenny Jean-Marie, director de federaciones miembro de la FIFA; y Monserrat Jiménez García, subsecretaria general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), expresó que las selecciones y clubes nacionales no podrán participar en competiciones internacionales mientras persista la suspensión .

"La FIFA y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano decisorio pertinente para su consideración y decisión, lo que también podría incluir una suspensión", aseguraron en el texto..