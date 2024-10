Bombazo en Cipolletti: Lucas Argüello se retira del fútbol

Por lo inédito, es una de las noticias deportivas más llamativas del año. Uno de los mejores futbolistas de la región pone fin a su carrera en medio de la competencia. Cipolletti no podrá contar más con su "5" titular, porque Lucas Argüello ha decidido decirle adiós al fútbol y no será parte de la delegación que recorrerá los más de 2000 kilómetros para jugar en Formosa el próximo domingo.

“Ya lo venía analizando hace tiempo y fue una decisión en conjunto también con mi familia . Difícil, dura, el fútbol me ha dado muchísimas cosas, pero hoy me encuentro en otra realidad, creo que es un gran momento para dejar de practicar el deporte”, declaró el mediocampista de apenas 31 años.

“Tuve la suerte de disfrutar muchísimo tiempo de esto, me fui de acá a una institución que me ha formado como persona y como jugador de fútbol, el año pasado pude volver acá, que la verdad que me sentí muy cómodo”, contó Argüello, que llegó a Cipo como refuerzos a mediados de 2023, cuando el equipo empezaba el ciclo de Darío Bonjour.

“Un lugar al que le he brindado también todo lo que tenía y me hicieron sentir muy cómodo y muy a gusto. Así que la verdad que un poco triste, pero he disfrutado también mucho del club. He conocido gente hermosa así que contento por eso”, valoró.

Las razones de su decisión

La mayoría de los jugadores del Federal A no tienen ingresos como para salvarse o vivir sobrados y este es un caso. “Fue un año difícil, pero en esta categoría, la verdad que los años son todos medio parecidos. La decisión fue familiar, fue por buscar otra cosa, ya el fútbol no me estaba dando en lo económico mucho. Tengo 31 años, soy joven también para hacer otras cosas, así que elegí hacerlo", explicó el ahora exjugador.

No es habitual que un futbolista se retire en medio de la competencia. Cipo tiene que visitar a Sol de América el próximo domingo en el partido de vuelta del primer cruce por el segundo ascenso y necesita ganar para seguir en carrera. Argüello es pieza fundamental en el equipo y no estará, por lo que su ausencia es relevante.

“Mis compañeros obviamente que, como todos, a algunos les molestó, pero después cuando escucharon mi campana, me entendieron. Me pude despedir les pude decir lo que me pasaba, lo que sentía”, relató.

“Varios de mis compañeros obviamente que comparten conmigo, lo que pasa es que no es fácil tomar la decisión, pero siento que estaba siendo egoísta con las personas que me rodean, por seguir eligiendo esto”, confesó.

argüello henry sáez.jpg

A comienzo de año, por la segunda fecha, el jugador se lesionó en el partido contra Olimpo y estuvo un tiempo afuera del equipo. “Tuve varias lesiones y bueno, hoy digo 'qué egoísta que fui hasta con mi cuerpo', porque ni lo cuidé, siempre quise ir por más, siempre quise jugar al fútbol. Sin ir más lejos, cuando me lesioné de los meniscos, a los 12 días ya estaba entrenando, a los 15 días el equipo me necesitaba y yo jugué todo el partido sin ningún problema y desde ahí no paré. Le he brindado todo al fútbol y le he brindado todo lo que tenía este club. Se que el hincha es muy pasional, pero soy un padre de familia que tengo que pensar también en mi familia, en mis hijos y el bienestar de ellos también”,

Ser futbolista es un oficio que comienza desde muy chico. “Vos ya nacés con eso. Me fui a los 12 años y nunca más paré de jugar. En el camino me rompí cuatro veces la rodilla y no paré. Es egoísta, pensar en seguir cuando ya tengo mi hija que me va a cumplir 15 años. Está en Comodoro y la veo poco”, explicó Lucas.

“Fue una decisión por trabajo, el club, la verdad que conmigo se ha aportado bien. La gestión esta de Mónica en lo personal conmigo se ha aportado, siempre bien, más allá de los sueldos. La categoría es difícil, el apoyo no está, también hay que ser realista, los ingresos no son altos y bueno, no se puede vivir así”,

Una temporada compleja

“La verdad que yo creo que desde que él llegó, días o semanas antes de salvarnos del descenso, yo ya le manifesté que estaba cansado. Un día en el gimnasio, siempre venía y hablaba con nosotros y yo le manifesté que estaba la posibilidad de no jugar más, porque estaba cansado. Gabriel (Nasta) lo entendió enseguida”, valoró sobre el entrenador de Cipo.

En cuanto a la dirigencia, el volante continuó diciendo: “Mónica (Del Río) también lo entendió enseguida, seguramente le habrá molestado al principio, pero ella es madre, y la verdad que ayer le pude hablar, me entendió, y yo le agradecí a ella, a la comisión que en su momento me trajo también, a Marcelo Bastías”.

Jugar con la familia en la tribuna

La decisión de volver a la región para jugar en Cipo también había tenido que ver con lo familiar. “Pude disfrutar un montón de cosas que no disfrutaba como que mi mamá venga todos los fines de semana a verme, mi hermana, mi abuela, entrar a la cancha con León (hijo). Que las puertas del club estén abiertas siempre, la verdad que es increíble, impresionante, en ese sentido, mil puntos todos. Yo la verdad que tengo solamente palabras de agradecimiento hacia la gente que me trajo, hacia Mónica. Después como saben todos, lo que estamos pasando en la institución, vino otra gente también y se empezaron a complicar las cosas. Todo eso también suma a que uno tome la decisión de retirarse”, explicó.

En ese contexto, Argüello destacó a sus compañeros y al plantel en su conjunto. “La verdad que le metió muchísimo huevo todo este tiempo, fueron jugadores que remaron en las últimas, nos salvamos del descenso, dejamos todo. Ahora mis compañeros van a Formosa 30 horas de viaje van a dejar todo. Tratamos realmente de luchar por nuestros derechos, por algo que nos corresponda lo más prolijamente posible, sin tratar de dañar a nadie”, aclaró.

La despedida

“Somos todos laburantes, entonces la idea también es esa, fomentar eso, que somos todos de acá, siempre hay que ser humilde, hay que estar en lo que se pueda ayudar a la gente. Ustedes (prensa) también a nosotros nos han ayudado muchísimo y entonces yo creo que hay que fomentar eso, el tratar de ayudar, de ser humilde”, dijo el muchacho nacido en julio de 1993.

Sobre Cipolletti como institución, que está atravesando años complicados, subrayó: “Hay sacar un poco el ego de lado y tratar de levantar este gigante de una vez por todas, es un club grandísimo. No hay que mentir a la gente tampoco y hay que tratar de sumar, ahora de donde me toque y a quien quiera venir a colaborar”.

Lucas tiene buena pegada y remate desde afuera, pero este año no pudo anotar. “Me faltó el gol, lo busqué el finde pasado, pisé un poco más el área, traté, pero no se me dio. Pero sé que desde mi lugar, como te decía, he dejado todo y brindé todo para el equipo, todo para la institución. Me voy con la satisfacción de haberlo dejado todo y en este club. Este es el club donde quería estar, dónde me quería retirar, salí de la CAI, tuve la posibilidad de volver pero era acá el club donde me quería retirar, cerca de mi gente. Me abrieron las puertas y me trataron como si siempre hubiese estado, y eso no tiene precio. Agradecido, recontra agradecido, disfruté mucho. Obviamente que me esforcé, pero disfrutaba dentro de la cancha muchísimo la pasé muy bien. Conocí gente hermosa acá. Voy a seguir viviendo en la ciudad y voy a seguir siendo la cancha. Y el día de mañana, si puedo ayudar al club de donde me toque, lo voy a hacer. ”, destacó.

El domingo, desde las 16:30, sus compañeros saldrán a la cancha en Formosa y necesitan ganar para clasificar a la siguiente instancia del Federal A.

“Va a ser un partido importante que se puede ganar, ojalá que podamos ganar y que de una vez por toda empiecen a surgir y afianzarse los jugadores de la cantera del club que lo están haciendo bien y que nos den muchas alegrías por años”, cerró Argüello.