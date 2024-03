Bombazo: cuál es la estrella de River que se quiere ir en junio

Un futbolista que llegó como estrella e ilusionó a los hinchas del Millonario podría irse tras no tener protagonismo en el plantel que conduce Martín Demichelis.

Y agregó en el mismo momento: “Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de empezar. Muy contento de estar acá y de volver a vestir estos colores. Vengo a un River totalmente diferente al que me fui y con la ilusión de todos los hinchas. Nunca lo dudé , soy un chico al que le gusta escuchar todo pero River siempre fue prioridad en un momento en que me parece que era lo mejor para mi carrera ".

Manuel-Lanzini.jpg

Pero lo cierto es que las ilusiones y expectativas que tenía el futbolista no coincidieron con el proceso que atraviesa y su futuro a partir de junio podría estar lejos del millonario, según trascendió. Además, ninguna de las partes estaría convencido de reflotar un nuevo vínculo.

Lo cierto es que no tuvo el rol preponderante con el que los hinchas soñaban ni la que pensaba el futbolista debido a algunas lesiones que lo sacaron del plantel. Pero, a pesar de esto, Demichelis todavía tiene dudas de usarlo: si bien el futbolista recibió el alta médico por un desgarro, no fue citado por el entrenador para integrar el plantel que enfrentó a Talleres en el empate 2-2, partido en el cual el elenco de Núñez no pudo cerrar la victoria a pesar de estar durante un largo tiempo con dos goles de ventaja.