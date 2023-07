Bombazo en el mercado: Lucas Pratto tiene nuevo club

Lucas Pratto dejó Vélez hace algunas semanas en medio de rumores sobre distintos motivos . La salida del delantero del Fortín no fue prolija, pero su nombre empezó a sonar para varios clubes del fútbol argentino. Finalmente, el Oso decidió continuar su carrera en Defensa y Justicia . Si bien aún no es oficial, ambas partes llegaron a un acuerdo y solo resta que se realice la revisión médica y firme el contrato que será por un año.

Pratto era una de las opciones que barajaba Ruben Darío Insua para reforzar a San Lorenzo, pero ese interés no prosperó y el ex River se sumará al plantel del equipo de Florencio Varela, donde se reencontrará con Vaccari, tras su paso en Vélez.

Además de las instituciones de Liniers y de Núñez, el delantero jugó en el fútbol argentino en Boca, Tigre y Unión. Por otro lado, tuvo una actuación destacada en Brasil al representar a Atlético Mineiro y San Pablo.

El futbolista firmará un contrato por un año con Defensa y Justicia, aunque podría extenderse por seis meses más.

El Oso se erige así en la primera cara nueva del equipo del sur del Gran Buenos Aires, que se desprendió en este semestre del arquero Ezequiel Unsain (transferido al Necaxa de México) y del atacante Leandro Espejo (cedido a préstamo a San Martín de San Juan).

Lucas Pratto y su polémica salida de Vélez

"Mi salida de Vélez no fue por algo deportivo. Hay cosas que quedan entre dirigentes, manager y yo. Se dijeron muchas cosas y ellos saben bien por qué tomé esta decisión", afirmó Pratto en diálogo con TyC Sports.

"Vélez está por encima de todo y nada va a borrar mi historia en Vélez. Las explicaciones están entre los dirigentes y yo. No es algo deportivo porque era el primero y el ultimo en irme de los entrenamientos, no tenia lesiones, hice mi mejor pretemporada. Sí son cosas que no quiero que salgan a la luz por el momento de Vélez", dijo Pratto.

"A Vélez no le estaba haciendo daño, pero desde adentro me demostraban que no tenían el mismo pensamiento. Soy una persona frontal para lo malo y para lo bueno", señaló el exdelantero de Boca , Tigre y River.

"Vélez y River son muy importantes en mi carrera y los quiero mucho. Que el hincha sepa que Vélez siempre está por delante de todo. Muchas veces uno no quiere irse así, pero a veces hay que tomar decisiones para que las cosas sigan de manera normal", insistió el "Oso".

Por último, Pratto, de 35 años, manifestó su deseo con respecto a su carrera: "Quiero disfrutar mis últimos años como profesional. Voy a escuchar ofertas de afuera, pero quiero estar tranquilo. Estoy bien físicamente, hice una buena pretemporada y no tengo lesiones".

El "Oso" tenía contrato con Vélez hasta diciembre de este año con una cláusula en caso de salida.

Durante algunos tramos de la temporada, Pratto recibió críticas de los hinchas por el presente de un equipo que transita en las últimas posiciones de la Liga Profesional de Fútbol y sufrió la partida por malos resultados de un ídolo como el entrenador Ricardo Gareca.