Bombazo: Neymar y el Barcelona, muy cerca de llegar a un acuerdo

El París Saint-Germain que supo reunir a un tridente de ataque temible, empezó a desintegrarse: la intempestiva salida de Lionel Messi al Inter de Miami resquebrajó un proyecto que no funcionó de la mano de Christophe Galtier como entrenador y que culminó con un conflicto abierto entre el 10 y los hinchas del club capitalino . La situación de Kylian Mbappé también es compleja: el delantero pidió seguir una temporada más e irse en 2024, pero la directiva lo obligó a renovar su contrato y lo separó del plantel. Ahora, todo parece indicar que Neymar se irá .

Lo cierto es que el artillero brasileño viene de ausentarse obligadamente durante buena parte de la temporada pasada por una lesión y no formó parte del encuentro en el que el elenco galo quedó eliminado de la UEFA Champions League frente al Bayern Munich . Tras el arribo de Luis Enrique como entrenador, se especulaba con que el crack surgido en el Santos podría recuperar la titularidad y ser una de las grandes figuras, pero los jeques quieren desprenderse de él en el corto plazo .

Neymar-vs-Mbappé.avif El tridente Messi-Neymar-Mbappé se desintegró.

El propio estratega español advirtió, en la conferencia de prensa previa al pleito debut en la liga francesa ante el Lorient, que el atacante no había formado parte de la última práctica con el resto de sus compañeros y que su continuidad pendía de un hilo: "No hay nadie por encima de la institución. Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con mis jugadores. No es profesional, prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras dicen cosas, pero los hechos, más".