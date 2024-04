Borja explicó por qué lo abrazó a Demichelis tras sus dos goles contra Rosario Central

“Le dije que lo iba a abrazar porque tenemos una linda relación que cada día se fortalece más. Quiero aprovechar para decirle a la gente que nos apoye a nosotros y al cuerpo técnico”, expresó Borja en declaraciones después del triunfo. Además, hizo hincapié en que en este momento debe haber unión entre los hinchas, los jugadores y el cuerpo técnico: “Los de los otros equipos quieren que el plantel esté roto y nosotros no podemos darles el gusto. Tenemos que estar juntos y apoyar al entrenador. No hay que darles de comer. El grupo está excelente”.

El gesto de Borja con Demichelis en medio de las críticas

El Colibrí no solo habló con palabras, sino que sus gestos respaldaron su mensaje de unidad. Tras marcar el segundo gol, Borja corrió hacia el banco de suplentes donde se fundió en un abrazo con Demichelis. Explicando la estrategia del DT, Borja enfatizó que las indicaciones fueron clave para su desempeño: “El entrenador me decía que no saliera del área, que los alargara para generar los espacios. Me gustaría salir a tocar la pelota, pero son decisiones que debo respetar y hoy se vio el resultado”, señaló.