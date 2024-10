Boxeo: el tremendo nocaut de Christian "El Potro" Luis

Con diez victorias y cuatro derrotas, todas de visitante, El Potro está construyendo una campaña más que interesante, ya que peleó en el Luna Park y hasta en Rusia, donde boxeó de igual a igual con David Dzukaev.

"Con respecto a la pelea, me saqué la espina de llevarme la trilogía. Davies es un gran rival, pero yo sabía que había sumado mucha experiencia, que había mejorado muchas cosas desde mi última pelea con él y creo que eso marcó la diferencia", agregó el roquense que tiene 32 años y comenzó a boxear hace diez.

Nocaut de Cristian El Potro Luis a Sergio Davies.mp4

"Más allá de eso ahora me toca pensar qué es lo que sigue para mi y seguir trabajando para tener nuevas oportunidades. Quiero esperar la revancha con Ramírez, que es campeón sudamericano, que me tocó perder en su momento en un fallo dividido y un poco localista tal vez. Y porqué no la revancha con Marini que hoy es campeón argentino. Así que solo me queda prepararme para un nuevo compromiso", subrayó el roquense oriundo del barrio de las 827 viviendas.

Christian agradeció a todo su equipo, compuesto por el mencionado profe más Iván Carrasco (técnico), Carolina Palmero (nutricionista), Rodrigo Ceballos (kinesiólogo) y Nati Cárdenas (coach mental). Además, no descartó una próxima "Noche de campeones 5" y otra posible salida al exterior en el horizonte inmediato.

Un evento muy trabajado

La velada tuvo once peleas amateurs y tres profesionales que cerraron la noche. "Queríamos darle un tinte muy profesional. Es el cuarto evento y la gente quedó conforme. Organizar tres pelear profesionales nos lleva mucho esfuerzo. Es un trabajo largo pero no complicado. No es difícil armar algo al lado de Cristian como Matías (Huircán) y Ramiro (Escobar). Es gente buena que está haciendo una carrera profesional con mucha disciplina", comentó Félix Marín, profe de Cristian y uno de los organizadores del festival.

"Este evento lo hace todo la gente. No tenemos ninguna bandera política, lo hacemos con el apoyo de los comercios chicos y toda la plata viene de la gente que en cada edición llena el polideportivo. Eso hace que podamos seguir haciendo este tipo de eventos. Acá tenés que hacer números muy finos porque cualquier error te hace perder muchísima plata. La idea era que Cristian peleara acá porque después de hacerlo en el Luna y en Rusia y se generó mucha expectativa", explicó.

El equipo trabajó mucho en lo deportivo y en la difusión del evento, algo que se vio reflejado en el éxito que tuvo la Noche de Campeones 4 en ambos planos.