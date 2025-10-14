Brasil, en el peor momento: ganaba 2 a 0, pero perdió con Japón y estallaron los memes

El equipo de Carlo Ancelotti se imponía con comodidad en el amistoso de la fecha FIFA y terminó con derrota.

Después de que la selección sub 20 de Brasil quedara afuera en fase de grupos del Mundial de la categoría, que se disputa en Chile, el combinado mayor también sufrió una dura frustración. Fue la derrota de este martes en el partido de la fecha FIFA contra Japón , en un partido donde los dirigidos por Carlo Ancelotti ganaban con comodidad, pero se durmieron en el segundo tiempo y cayeron 3 a 2.

El sorpresivo trámite del encuentro, disputado en el Ajinomoto Stadium del país asiático, generó muchas repercusiones en las redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar.

Los más utilizados son los que hacen referencia a la serie "Supercampeones", donde la selección nipona le ganaba a la brasileña.

El de este martes es el primer triunfo de Japón contra Brasil en la historia del fútbol.

Embed Japón venció por 3 a 2 a Brasil

Los Supercampeones son reales pic.twitter.com/gaFO4G8HQv — Ritsu (@JRitsu218) October 14, 2025

Embed Japón le ganó a Brasil 3-2 en una remontada histórica pic.twitter.com/aPY1tnH6vb — Anime Argentina (@anime_argentina) October 14, 2025

Brasil tuvo serios problemas para ganar partidos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y sufrió derrotas inéditas, como el 4 a 1 con baile que le propinó Argentina en el Monumental.

Cómo fue el partido

La selección de Japón tuvo una reacción impresionante para darle vuelta un partidazo a Brasil e imponerse por 3-2 en un amistoso que se llevó a cabo en Tokio.

El encuentro había comenzado de la mejor manera posible para Brasil, que se fue al entretiempo con una ventaja de 2-0 gracias a los goles del defensor Paulo Henrique y del delantero Gabriel Martinelli.

Parecía que los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, que puso a varios jugadores que suelen ser suplentes, iban a conseguir un cómodo triunfo.

Sin embargo, Japón salió con una actitud totalmente renovada al complemento para sorprender a Brasil, que en ningún momento consiguió respuestas.

Primero descontaron a través del delantero Takumi Minamino a los siete minutos de la segunda mitad, mientras que el mediocampista Keiko Nakuma llegó a la igualdad apenas pasada la hora de juego.

Embed MAIMÍNA |



Con este blooper de Brasil, Japón anotó su primer gol en el amistoso.



Mal despeje del defensor en esta jugada en el segundo tiempo.pic.twitter.com/WrHf6jtGQn — Delpy Live (@delpylive) October 14, 2025

Finalmente, Ayase Ueda anotó el gol del triunfo a los 72 minutos, cuando anticipó el el área chica para estampar el 3-2 definitivo.

De esta manera, Brasil cerró su gira por Asia con un sabor agridulce, ya que en su primera presentación había goleado 5-0 a Corea del Sur.

En otro de los amistosos que se llevó a cabo este martes por la mañana, Corea del Sur le ganó 2-0 a Paraguay, con goles de Ji-Sung Eom y Oh Hyeon-Gyu.

También juega Argentina

En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por un amistoso internacional.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin Lionel Messi ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

