Caliente: el saludo inédito del Kily González a los árbitros que perjudicaron a Unión

El entrenador de Unión, Kily González , no pudo ocultar su indignación tras la derrota de su equipo por 2-1 ante Racing en Avellaneda, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Liga Profesional 2024. La actuación del árbitro Sebastián Zunino fue el principal foco de su enojo, especialmente por la expulsión de Claudio Corvalán en un momento crucial del partido.

El incidente que desató la ira del Kily ocurrió a los 33 minutos del segundo tiempo, justo después del gol de Agustín Almendra que selló la victoria para Racing. Corvalán fue expulsado por un duro planchazo a Adrián Martínez, una decisión que González consideró injusta. Tras el pitazo final, el entrenador tatengue evitó que sus jugadores confrontaran al árbitro y decidió enfrentarlo él mismo, dándole un apretón de manos que dejó claro su descontento. "Con Zunino ya no vale la pena hablar", disparó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

En sus declaraciones, el Kily González calificó la derrota como "injusta". Según el entrenador, Unión fue superior a Racing tanto con once jugadores en el campo como con diez. "Los chicos hicieron un grandísimo partido, los sometimos. Fuimos superiores con 11 y con 10. El primer gol fue de pelota parada y el segundo, un rebote", explicó. González destacó que, incluso con un hombre menos, su equipo tuvo oportunidades para empatar el partido, mostrando así su satisfacción con el esfuerzo y la dedicación de sus jugadores.

Además de su enojo con el arbitraje, González se refirió a los problemas extrafutbolísticos que enfrenta el club, particularmente en relación con el mercado de pases. Unión está inhibido debido a una deuda de $300.000 dólares con Gustavo Munúa, lo que ha complicado significativamente la incorporación de nuevos jugadores.

Las fuertes críticas de Kily González tras la derrota con Racing

"Los problemas no son futbolísticos. Al estar inhibido es todo más complicado. De los dirigentes no hablo, es una lucha constante. Me cansa, hay que estar a la altura. Ya sé lo que tengo que hacer. Errores cometen todos los equipos, ¿qué les voy a reclamar a mis jugadores? Estoy a muerte y ellos conmigo", sentenció el DT, subrayando su compromiso con el plantel a pesar de las dificultades.

La derrota de Unión ante Racing no solo dejó al equipo sin los puntos necesarios para escalar en la tabla, sino que también destapó una serie de frustraciones y problemas que van más allá del rendimiento en el campo. La indignación del Kily González con el arbitraje refleja un sentimiento de injusticia que, según él, ha afectado a su equipo en momentos cruciales.