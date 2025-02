Carlos Palacios reveló qué le dijo Riquelme después de meter su primer gol con Boca

La dedicatoria no fue casualidad. Palacios, que creció viendo al ídolo xeneize, explicó que desde pequeño admiraba sus festejos. "Lo veía cuando hacía los goles en la Bombonera y celebraba así, así que me nació hacerlo", confesó el jugador en zona mixta tras el partido.

El gesto no pasó desapercibido y el propio Riquelme se lo hizo saber. "Román me felicitó, me dijo que quizá le había pegado de suerte", contó entre risas el futbolista chileno, dejando en claro la buena relación que ya comenzó a construir con el presidente de Boca.