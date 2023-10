Carlos Tevez para rato: Independiente le ofrecerá un extenso contrato

Aunque las conversaciones fueron informales, en las próximas semanas buscarán hacer una oferta concreta: “Quedamos en volver a hablar más adelante, pero nosotros ya se lo planteamos”.

Luego de la última goleada contra Barracas Central por 3 a 0, Carlitos fue consultado por este tema: “Todavía no se habló nada del tema contractual, no quiero hablar nada. A fin de año buscaremos lo mejor para Independiente. Primero tengo que evaluar con qué jugadores me voy a quedar el año que viene. Hasta fin de año no voy a darles nombres a los dirigentes de lo que quiero y lo que no voy a tener en cuenta”.

El presente de Independiente

Actualmente, el Rojo lidera la Zona A de la Copa de la Liga Profesional con 18 puntos y en la tabla anual suma 46, a 8 unidades de Huracán que se estaría yendo a la B Nacional por estar último. De esta forma, el equipo de Avellaneda estaría casi salvado del descenso y piensa seriamente en conseguir el título.

Con 5 victorias y 4 empates, Tevez mantiene el invicto desde su llegada a Independiente, aunque una de esas igualdades fue por Copa Argentina, donde luego quedó eliminado por penales contra Estudiantes.

Ahora, buscará avanzar a la fase de eliminación directa y de esa forma soñar con un nuevo título local luego de 21 años.