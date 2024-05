Carlos Tevez rompió el silencio tras su salida de Independiente: el fuerte mensaje que les dejó a los hinchas

Más allá de que el equipo no pudo evitar las críticas y los silbidos durante los últimos compromisos en los que el Rojo ofició de local, el entrenador les agradeció a los fanáticos por la paciencia: "Es un día triste y algo que me duele. Sé que hubo apoyo por parte de los jugadores, de la dirigencia que confió en mí y de todas las personas que trabajan en el club. No era fácil agarrar cuando agarré, pero juntos lo sacamos adelante. Me voy conforme".