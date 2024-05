La dura crítica del Turco Mohamed al paso de Tévez en Independiente

Independiente busca un nuevo entrenador para su plantel luego de la salida de Carlos Tévez de la institución, que lo confirmó este sábado con un posteos en sus redes sociales. Con el complicado pasar futbolístico y económico por el que pasa el rojo de Avellaneda, muchas personas ligadas al fútbol aprovechan para hablar sobre el sensible momento del club.

¿Mohamed a Independiente?

Son muchos los entrenadores que quisieran ponerse el buzo de entrenador y reemplazar al Apache para tratar de mejorar la situación del equipo. El exentrenador del rojo se refirió a la posibilidad de regresar a la institución en diálogo con ESPN. “Para estar en un equipo grande, tenés que estar preparado. No es fácil. Hay que ver si Carlos (Tevez) estaba preparado para soportar este tipo de situaciones", citó sin rodeos el entrenador.

Siguiendo por la misma línea, agregó: "No significa que no tenga capacidad para dirigir. Dirigir es gestionar con la dirigencia, con la gente, con los medios de prensa y con los jugadores. Si no sabes gestionar con todo eso, es muy difícil dirigir a un grande“.

El hincha del rojo le ha hecho saber al equipo de Tévez los momentos en los que la química no funcionaba. Con respecto a esto, Mohamed habló sobre la paciencia que hay sobre el equipo: “Hay poca paciencia. Partamos de la base, lo primero que hay que hacer es aislarse para no sufrir un pico de estrés. Hay que estar preparado para todo".

En su diálogo, afirmó que no dirigirá a Independiente: "Vamos para afuera. Este año no. Si Dios quiere el año que viene ya me instalo acá en Argentina".