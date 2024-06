¿Cerró la puerta? Qué dijo James Rodríguez de su posible pase a Boca

Uno de los nombres que otra vez apareció en el mercado xeneize es el del futbolista colombiano James Rodríguez , quien pasó por el Real Madrid tras su destacada actuación en la Copa del Mundo 2014 en Brasil, y un derrotero de clubes donde no pudo hacer pie en los últimos años debido a no poder adaptarse a la perfección en lugares como Olympiakos de Grecia, San Pablo de Brasil, entre otros.

James-No vuelvo a Argentina.mp4

Con las declaraciones recientes y a flor de piel, el mediocampista dejó en claro que por el momento no llegará al club de La Ribera y tampoco recibió ofertas por parte de la institución que preside Juan Román Riquelme.

La palabra del Consejo de Fútbol sobre la posibilidad de incorporarlo

“¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez? No lo estamos contemplando, pero no porque no nos interese, sino porque pensamos que un gran futbolista y que está en Brasil no es fácil poder traerlo nosotros porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio“, confirmó Chicho Serna, miembro del Consejo, sobre el tema que ilusionó al hincha de Boca.

james rodriguez

La recomendación del ex arquero Óscar Córdoba

Ante la falta de continuidad del jugador, su compatriota Óscar Córdoba le hizo recomendaciones al jugador por si llega el momento de vestir la azul y oro: “Para nadie es un secreto que es un gran jugador. Todo su talento al servicio de Boca y con un Edinson Cavani afilado sería espectacular. El tema es su continuidad. En una institución como Boca tienes que jugar, domingo a domingo o domingo-miércoles-domingo. Allá no hay aguas tibias”.