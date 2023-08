César Luis Menotti fue internado y preocupa su estado de salud

En la madrugada del domingo, el ex director técnico de la Selección tuvo que ser llevado en ambulancia.

La noticia fue dada a través de Twitter por el periodista José Ramón Hernández, quien fue compañero de Menotti en transmisiones de fútbol en ESPN y aún hoy no hay ningún otro anuncio del tema.

Menotti 1.jpg

Desde sus redes sociales, Hernández compartió: "Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina", acompañando su mensaje con una foto de años atrás.