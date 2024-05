Chilavert contó qué le parecen las polémicas actitudes del Dibu Martínez

Luego de la victoria y eliminación de los villanos ante Lille por la Conference League, el presidente del elenco francés, Olivier Létang, apuntó contra el arquero: "No quiero hablar de ello. Creo que perdemos mucho tiempo hablando de este chico cuya actitud no es la de un deportista de muy, muy alto nivel, en mi opinión. Porque en el deporte de alto nivel, en la derrota o en la victoria, hay que mantener la calma y la elegancia. Así que no me apetece seguir hablando".