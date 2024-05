Chilavert, polémico: el ex arquero se sumó a las críticas a Vinicius Junior

Este viernes, el ex arquero de 58 años volvió a señalar al delantero del Real Madrid de España por las denuncias que este hace sobre actos de racismo que el mismo sufre: "Yo le diría a Vinicius, entonces: ¿Qué le queda a un hombre, ya sea de color, blanco o lo que sea, que no gana 200 dólares al mes y tiene que mantener a 4, 5 hijos? Él se pone a llorar y en su muñeca tiene un reloj de 100 mil euros . Juega en el Real Madrid... pero del otro lado estaba una cámara de una empresa que está haciendo su documental".

Chilavert ya lo había criticado anteriormente

Durante una emotiva rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputó contra España, el delantero del Real Madrid afirmó que se siente frustrado porque los hinchas siguen saliendo impunes de los insultos racistas de los que es objeto.

"Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando. Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no les daría a los racistas lo que ellos quieren", manifestó entre lágrimas Vinicius en la conferencia de prensa previa del partido.

Ante esto, Chilavert utilizó su cuenta en la red social X, ex Twitter, para responderle al brasileño: "Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió el ex arquero.

El arquero habló sobre el presente de Vélez

Además, Chilavert se refirió al presente de Vélez que está próximo a jugar la final de la Copa de la Liga Profesional el domingo ante Estudiantes de La Plata: "Yo les diría a los chicos de Vélez que se fijen el partido que jugamos contra el Milán, cuando un equipo está unido todo es posible. Derrotamos al Milán y hasta hoy se lo acuerdan los tanos. Las finales son diferentes y hay una cuestión anímica también".

"Un gran trabajo del DT, Quinteros, después de la derrota con River (0-5 en la tercera fecha) habrá hablado fuerte, pero también está claro que con un plantel que no es tan fuerte en líneas generales, el liderazgo es el equipo en general. Después de todos los problemas como los que tuvieron con los chicos en Tucumán, si un equipo es débil puede afectar. Los jugadores entendieron a la perfección el mensaje del entrenador" agregó el paraguayo haciendo referencia a la labor del entrenador velezano, Gustavo Quinteros.