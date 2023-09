Chiquito Romero confesó cómo era su estado físico cuando llegó a Boca

Cuando Romero llegó a Boca , la incredulidad rodeaba su fichaje. Su historial de lesiones y su tiempo fuera de la élite del fútbol generaron dudas entre los hinchas xeneizes. Además, su condición física no era la óptima para el alto nivel de competencia. En una entrevista con La Nación, Chiquito admitió sus propias inseguridades en ese momento: "A Boca llegué 3 puntos. Estaba bajo, en todos los sentidos. Necesitaba más músculo en mis piernas. Y al poco tiempo terminé, otra vez, con la rodilla operada".

Sin embargo, esas dudas y críticas iniciales sirvieron como motivación para el arquero argentino. Las críticas sobre su estado físico y su capacidad para jugar en Boca solo encendieron su determinación. Romero comentó en la entrevista: "Recuerdo que volví a casa y le dije a mi señora: ‘Estoy muy lejos’. En Boca creyeron y nunca me apuraron".

Las críticas y los comentarios negativos se convirtieron en combustible para Chiquito Romero. "Al llegar recibí muchos comentarios durísimos: ‘No puede jugar’, ‘la rodilla no le da más’ y ‘está todo roto’. Eso fue querosene, que hayan dudado fue echarle nafta al fuego, me levantaron. En Boca me volví a sentir arquero", afirmó el arquero.

Chiquito Romero 2.jpg

Además de su resurgimiento en el campo, Chiquito Romero destacó la calidad de club que es Boca y alentó a los jóvenes futbolistas a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el club. "Me encontré lo que esperaba, un club organizado, con unas instalaciones increíbles. Acá tenemos todo al alcance de la mano. Yo siempre les digo a los muchachos jóvenes que aprovechen lo que tienen, porque en todos los clubes del mundo no están todas las herramientas que te da Boca", concluyó.