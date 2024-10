Chiquito Romero en la cuerda floja: qué dijo Gago de su futuro en Boca

En el debut como entrenador del xeneize Fernando Gago apostó por la experiencia de Chiquito para custodiar el arco ante un Tigre aunque fue en vano porque el Matador fue contundente con un 3-0. Sin embargo la confianza depositada por el entrenador para el primer encuentro no le garantiza al arquero la continuidad en el once titular.

Gago-Romero.mp4

“Es partido a partido. Cada uno se gana el lugar en el entrenamiento. Trato de que todos tengan la mentalidad de que puedan jugar y también se lo dije a los futbolistas. El equipo que inició hoy no es el que va a terminar, no es el equipo que va a jugar el próximo partido porque constantemente busco alternativas y trato de que todos estén al nivel. Creo que eso nos va a generar una competencia interna muy buena”, dijo el entrenador.

Otras frases de Gago

El desarrollo del encuentro: “Duele perder y más de esta forma. Fueron acciones de balón detenido en las que tuvimos desaciertos. El equipo por momentos jugó a lo que pretendo. Lógicamente, tenemos que sostenerlo en el tiempo

El futuro del equipo: “El funcionamiento se va a ir aceitando. Tenemos cinco entrenamientos, que son pocos. Obviamente, no son excusas, para nada. Soy el máximo responsable de todo y siempre lo voy a ser cuando perdamos. Cuando ganamos los responsables son los jugadores. Hay cosas que corregir, pero creo que los 32, 33 minutos del segundo tiempo son lo que busco”,

Gago-Tigre.jpg

La polémica en los goles: “Todavía no vi las jugadas de los goles. No podemos quedarnos en si hay errores arbitrales. Lo que sí me gustaría es que los partidos se jueguen más. Creo que sería lindo para el fútbol en sí. Lo vengo diciendo desde el primer partido que dirigí. La continuidad del juego y no hacer tanto tiempo va a beneficiar al fútbol argentino”.