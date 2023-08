Chiquito Romero: "no me esperaba que la gente me puteara"

Por su pasado, la serie fue especial para Romero. "La verdad que la cabeza trabajó muchísimo. Sabía lo que tenía que venir a hacer en este partido. No me esperaba que la gente me putee como me puteó, pero uno sabe lo que son las pasiones. Vine a hacer mi trabajo y por suerte nos vamos con la clasificación, que es lo que nosotros vinimos a buscar", declaró luego del encuentro.