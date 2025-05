Cipo le ganó a Sol, sigue con puntaje perfecto en casa y es más líder que nunca

cipolletti sol de mayo (2).jpg

Sol de Mayo hizo un planteo inteligente, poblando la mitad de la cancha y disputándole la posesión al albinegro en la primera media hora. Recién en el tramo final de la etapa inicial, Cristian Ibarra y Gonzalo Lucero empezaron a tener más contacto con la pelota y el local se metió varias veces al área contraria, aunque hubo muy pocas situaciones.

La más clara fue un remate desde la medialuna del área de Matías Páez, cuyo disparo cruzado salió al lado del ángulo de Juan Cruz Nadal y no fue gol de milagro.

cipolletti la visera de noche hinchada.jpg

En el arranque del complemento, otra acción bárbara de Lucero derivó en gran pase a Ibarra y la definición del delantero salió a las manos de Nadal.

Fue un aviso de lo que vendría minutos más tarde. Trejo cortó en el medio con una barrida soberbia, Ibarra habilitó a Andrés Almirón y cuando el jugador de Cipo estaba dentro del área, el árbitro Pablo Núñez cobró penal tras el contacto con el defensor que lo marcaba y se tiró al piso para cruzarlo.

Con su habitual tranquilidad y oficio, Ibarra esperó que Nadal se tire a su izquierda y facturó para abrir el marcador.

Minutos más tarde de anotar, el delantero de Cipo tuvo que salir por un esguince de tobillo y sus compañeros generaron varias situaciones para liquidarlo, pero al Capataz le faltó efectividad.

Sol de Mayo tuvo mucha voluntad y fue competitivo, aunque le faltó profundidad como durante todo el torneo.

En diferentes momentos, el cotejo tuvo que pararse por el humo y las bengalas del público cipoleño que invadieron el ambiente y limitaron la visibilidad pero fueron parte de la fiesta en La Visera.

El pitazo final certificó que el Capataz estiró la diferencia sobre el escolta Villa Mitre, no dejó puntos en casa y viajará a Puerto Madryn con el ánimo bien arriba para visitar a Brown la semana que viene.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero y Matías Páez; Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Sol de Mayo; Juan Cruz Nadal; Gonzalo Ramírez, Iván Flores, Lucas Miguez y Rafael Ríos; Lucas Quilen, Julián Acosta, Valentino Benítez y Ulises Romero; Alberto Reyes y Gonzalo Figueroa. DT: Mario Martínez.

Goles: ST, 12 Ibarra de penal (C).

Cambios: PT Núñez 37 por Ramírez (S). ST, 25 Andrés Domínguez por Páez (C) y Santiago Jara por Ibarra (C), 28 Miqueas Martínez por Acosta (S) 31 Daniel Gómez por Gonzalo Lucero (C), 42 Enzo Vallejos por Almirón (C).

Árbitro: Pablo Núñez

Cancha: La Visera