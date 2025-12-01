Cipo prueba jugadores en inferiores para lo que viene

El próximo miércoles el Campus 15 de Octubre será el punto de evaluación para tres categorías de las divisiones inferiores desde las 15 horas.

Cipo cierra el año con una prueba de jugadores para las divisiones formativas. La cita es abierta a todos los jugadores juveniles nacidos entre el 2008 y el 2014, el próximo miércoles en el Campus 15 de Octubres en el norte de la ciudad .

“Nos vamos a presentar el miércoles 3, a partir de las 3 de la tarde . La idea es no solamente reforzar, sino tener o darle la posibilidad a todos los chicos de la zona que puedan venir y mostrar sus características para intentar ser parte de las formativas del Club Cipolletti ”, dijo a LM Bruno Gorer , coordinador de las formativas del Capataz.

El escenario de la calle Rural B15 abrirá sus puertas a tres categorías para ser evaluadas, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en una jornada que se extenderá hasta pasadas las 17:30 . “Va ser acá en el 15 de octubre, la idea es que vengan con botines de papi, que traigan algún apto físico y ropa deportiva . La dinámica que vamos a buscar en este caso, dependiendo de la cantidad de chicos que tengamos, es hacerlo por categorías puras, por ejemplo 2008 y 2009 o como tenemos pensado con Sub-17, Sub-15 y Sub-13, que es una organización que este año nos tocó con el Torneo Federal Juvenil ”, mencionó.

La división de categorías que impuso el novedoso torneo del Consejo Federal sirvió para evaluar de otra manera la competitividad y por esa razón el Albinegro busca aplicarla en la última prueba del año. “Nos hizo muy bien para lograr una competencia interna y que los chicos tengan mayor exigencia, porque no competían solamente con su compañero de edad por un puesto, sino a veces con uno más grande o más chico dependiendo de la categoría. La idea es esa, agruparlos de esa manera y poder después tomar las mejores decisiones y equivocarnos lo menos posible”, sostuvo.

El objetivo de la institución en este caso no tiene un límite de jugadores a sumar y tampoco se hablan de puestos a reforzar. “No es que estamos buscando puestos puntuales o cantidad por categoría, sino una prueba tratando de ver qué es lo que se puede incorporar. Hay que tener en cuenta que a partir del año que viene las formativas van a tener una modificación en su grilla de horarios”, explicó.

Aquellos jóvenes interesados en sumarse a las inferiores de Cipolletti podrán llenar el formulario insertado aquí mismo.

En 2026, el Albinegro tendrá cambios en el esquema de trabajo que afectará a los distintos jugadores y sus obligaciones escolares, lo que produciría bajas en distintos planteles. “Ese cambio de horario de los entrenamientos seguramente va a traer que muchos chicos no puedan concurrir, muchas veces por cuestiones de horario escolar, para los que van al industrial o a doble escolaridad”, agregó.

En cuanto a las bajas que pueden llegar a darse, no es de igual manera en cada categoría. Sin embargo, en algunas el club ha tenido superpoblación, pero el objetivo no es cerrar las puertas. “Es bastante variado, hemos tenido o tenemos categorías casi de 30 chicos, de los cuales doce se quedan sin jugar habitualmente semana a semana. Por eso creemos que es bueno que un grupo que en principio juegue Confluencia y otro una categoría alternativa. Si el chico no juega es muy difícil que pueda aprender”, aseguró.

La nueva estrategia de Cipo en sus divisiones inferiores

Ante este contexto, el Albinegro buscará darle rodaje a todos, en distintos certámenes. “El club también va a tener una iniciativa de que los chicos que no han tenido muchos minutos en la Liga de Confluencia, formen parte de una categoría “paralela” para que puedan competir justamente en alguna competencia alternativa de la zona. Creemos que vamos a necesitar un número más grande de lo habitual en cuanto a las incorporaciones”, afirmó.

El proyecto ya está en marcha, pero llevará cierto tiempo aplicarlo con efectividad. “La idea es tratar de acomodar ciertos horarios y espacios que tenemos en el club para agrandar todavía el número de jugadores, categorizando los grupos: uno que se va a destinar generalmente a jugar Liga Confluencia y otro con la que vamos a competir en otra. La idea es que sea dentro de 2 o 3 años”, describió.

El optimismo de la dirigencia es alto y ese margen de tiempo se buscará achicarlo y además sumarle las mejoras en infraestructura, con mayores posibilidades y comodidades para los jugadores.

“Ojalá antes el club pueda realmente, con un predio que ya está en acción y tratando de lograr y ver la manera para poder acomodarlo, que podamos nosotros hacer un torneo y de esa manera no solamente tener una mejor captación de jugadores juveniles sino más recursos, tener más sentido de pertenencia”, contó.

“Es una gran idea la cual está escrita, se puede decir que es un proyecto pero también aclarar que no se va a cambiar el fútbol formativo del Club Cipolletti ni en 3 meses, ni en un año, ni en dos, sino que el proyecto tiene sus etapas”, sumó.

El club está en plena etapa de cambios en el desarrollo y la prueba del próximo miércoles es la piedra angular. “La primera por ahí va a costar y quizá hasta hacernos retroceder en algún caso, pero convencidos de que a la larga va a ser lo mejor para que los chicos tengan una mejor formación. No quiere decir que esté mal lo que se está haciendo o lo que se hizo, sino que se haga mejor aún”, mencionó.

“La idea es tratar de modificar ciertas cosas que hemos visto con la comisión directiva y con la subcomisión de fútbol, en las cuales creemos que es necesario en busca de lograr un mejor desarrollo en el día a día de los futbolistas”, reafirmó.

Las expectativas de cara al 3 de diciembre son buenas y esperan que la convocatoria sea grande. “Esperamos que todos se den una vuelta por acá, sobre todo el que tiene ganas de estar en el club. Estamos muy entusiasmados de poder mejorar lo que se ha hecho hasta el momento y para eso necesitamos abrir las puertas”, dijo.

La posibilidad de la prueba sin limitaciones en la cantidad de jugadores por categoría es importante para los juveniles del alto valle y desde el club buscan acaparar la mayor cantidad de jugadores. “La idea del club es que todos tengan la posibilidad de mostrarse, después quedará en la decisión de los cuerpos técnicos y la mía, pero que acá no se sientan de que juega el que viene de chiquito, el que paga la cuota. No, nosotros le abrimos las puertas a todos, después cada uno se gana el lugar que creamos nosotros que le corresponde”, concluyó Gorer.