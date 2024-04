Cipo y el karma de los goles errados

Con estos dos mediocampistas de gran velocidad y proyección, Cipo ganó en peso en el ataque, incluyendo acompañar mejor a los delanteros Michelena y Amieva: de las cinco jugadas claras de gol, dos estuvieron en los pies de este último, quien destacó el buen partido del equipo aunque reconoció “que faltaron los goles. Cambiamos mucho la actitud y se vio otra imagen, que es lo que queremos”, dijo.

Cipo venía de 90 minutos con solo dos tiros al arco y cambió

En el análisis de general, claramente el Capataz llegó en mucho más que en la primera fecha. En casa, el panorama fue otro y hubo más de ocho remates frontales al arco rival. Alguna vez el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, César Luis Menotti, dijo que es más preocupante no generar jugadas goles que fallarlas.

En ese caso, Cipo no debería preocuparse ya que generación de jugadas tuvo, lo que no tuvo fue la puntada final. “Lo importante es que sumamos y eso creo que nos lleva por buen camino… Fue el segundo partido y el equipo mostró otro carácter, teníamos mucha bronca por lo que pasó la semana anterior. El esfuerzo fue grande aunque es una lástima no haber podido ganar en casa”, sostuvo Wagner.

Cipo y la parte negativa: perdió a una figura

A los cinco minutos de iniciado el partido Lucas Arguello, volante de creación tuvo una molestia en su rodilla derecha luego de una jugada de mucha fricción. El de Centenario fue atendido e intentó seguir en cancha pero la molestia lo obligó a pedir el cambio rápidamente.

Arguello.jpeg

Arguello logró salir por sus propios medios aunque se lo vio con hielo en la rodilla. Durante la semana será sometido a estudios para evaluar la gravedad de la lesión y descartar que haya alguna rotura de meniscos o ligamentos. De ser así, estaría alejado varias semanas de las canchas, siendo una baja sensible para Gustavo Noto.

Otro que causó preocupación fue Manuel Liendo. El volante ofensivo jugó de titular después de mucho tiempo de inactividad y competencia. Cuando iban 30 minutos del segundo tiempo, en una contra de Olimpo, el cordobés retrocedió y se desplomó en el sector izquierdo del campo de juego pidiendo el ingreso de los médicos.

Liendo.jpeg

Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el mismo jugador descartó que se trate de una lesión y llevó tranquilidad al pueblo albinegro. “Fue simplemente un calambre, se me puso duro un músculo y no podía seguir pero solamente un calambre. Hace mucho que no jugaba de arranque un partido. Me queda el sabor amargo de no haber ganado”, sostuvo.