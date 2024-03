Gustavo Noto, DT de Cipolletti: "No vamos a aflojar ni un segundo"

"No esperábamos empezar de esta manera, no solo por el resultado sino porque esperábamos ver una mejor imagen del equipo. Interiormente sabíamos que los primeros partidos nos iba a costar la intención de juego, la dinámica, el orden que pretendemos, que trabajamos y que por muchos momentos lo vemos en el entrenamientos. En otros nos damos cuenta que hay que seguir haciendo hincapié, estamos en ese proceso", agregó Noto.

El análisis de Noto tras la derrota

El entrenador de Cipo reconoció errores, destacó que el rival fue superior y, fiel a su estilo, no le esquivó a ninguna respuesta. Al igual que el plantel, volvió dolido de Mar del Plata porque la expectativa del comienzo era hacerlo de otra forma. "Sinceramente no nos gustó el resultado, esperaba arrancar de la mejor manera. Pero sabemos que esto es así, las cosas por algo pasan, el resultado fue justo, nosotros no hicimos un buen partido y lo lógico en ese caso es que no ganemos. Charlando con los muchachos y refrescando algunas cosas que sentimos desde el primer día que estamos acá. Vamos a tener una año de muchísimo trabajo y esfuerzo, pero siempre pensando que se va a mejorar", enfatizó.

_MG_1653.JPG

Cipolletti tiene muchos jugadores nuevos, porque de hecho solo tres de los titulares se repitieron del año pasado. Además es el inicio del certamen y solo tuvo las pruebas amistosas para ir engranando a su equipo, que está recién en construcción.

"Hay jugadores que necesitan sumar minutos en cancha para mejorar su rendimiento. Eso es un análisis que hacemos y vamos en busca de encontrar el mejor equipo y que todos tengan su mejor rendimiento. Eso es nuestro trabajo y no vamos a aflojar ni un segundo hasta encontrar lo que pretendo", afirmó el técnico marplatense.

Ya se sabe que el partido contra Olimpo será el próximo domingo, en el horario (todavía extraoficial) de las 18 en La Visera. Para ese encuentro, Noto tiene claro que "ahora tenemos una linda prueba, un rival muy competitivo. Sabemos que todos los años es protagonista y se refuerza de la mejor manera, pero nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo, en los futbolistas y vamos a levantar, a mostrar una mejor imagen y eso nos va a dar la posibilidad de empezar a sumar de a tres. Pero lo primero es encontrar un buen funcionamiento para aspirar a más después".