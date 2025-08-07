Cipo y la visita a Deportivo Rincón: para Cravero "son todos partidos finales"

El entrenador albinegro habló con LM en la previa del partido trascendental del sábado en el norte neuquino.

Después de volver a la victoria, Cipo irá a Rincón de los Sauces para buscar su primera victoria de visitante en la fase campeonato del Federal A . El triunfo ante Kimberley de Mar del Plata, por la tercera fecha de la segunda fase, mejoró el ánimo del plantel, que quiere derrotar por primera vez al León en su casa.

“Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, sabemos que a medida que pasan los partidos, si bien nosotros recién jugamos dos partidos y ellos tienen uno más, tienen una obligación. Nosotros también, si queremos estar ahí, tenemos la obligación de salir a buscarlo, de jugar con la desesperación”, dijo a LMNeuquén Daniel "el Chango" Cravero.

Al igual que el Depo, el albinegro no tuvo un buen arranque, pese de haber dominado en la fase campeonato. La fecha libre en el inicio y la derrota en Monte Maíz así lo demuestran. “Son todos partidos finales, por ahí nosotros al haber quedado libre y después jugar el primer partido, no lo hicimos bien, porque la verdad no jugamos un buen partido, pero bueno, suele pasar”, sostuvo con tranquilidad el DT del Capataz.

“Eso de la primera rueda, de que salís primero, por ahí te afloja un poco, a todos no pasa, pero hay que retomar rápido”, reafirmó.

ON - Futbol Cipolletti vs Germinal de Rawson (4).jpg Omar Novoa

En el inicio de la zona Campeonato, los dos mejores de la etapa regular comenzaron mal como Cipolletti y Villa Mitre. “Veníamos con mucho optimismo de haber terminado primero y por ahí no te sirve todo eso, sino que tenés que estar preparado para jugar otra vez. Son cosas que van pasando en el camino y lo bueno es que nos recuperamos rápido”, expresó.

Los tres puntos en La Visera reavivaron a Cipo ante un rival que era una deuda pendiente. “Si bien no hicimos un partido bárbaro, ganamos justamente. El equipo quizá no mostró lo que veníamos haciendo, pero ganamos bien, tranquilos. Si bien nos quedamos con un jugador menos, la verdad que los dos goles de Leandro (Vella) abrieron un partido complicado”, repasó.

“El rival es muy complicado, yo creo que en todo el campeonato a Kimberley no le han hecho tres goles, pero contento, por ellos, por los jugadores que otra vez están enchufándose”, agregó.

La riesgosa visita al sintético de Rincón

Al igual que en la apertura de la temporada, el sorteo le dio la localía al León para el sábado a las 15:30 en la Ciudad Deportiva, un terreno que todos quieren evitar. “Un partido muy difícil, yo creo que si vos me preguntabas antes del sorteo dónde no quería ir, el único lugar que no quería ir era Rincón y jugar en otra cancha, pero bueno, hay que jugar ahí”, afirmó.

El Albinegro realizó sus practicas en la semana en sintético, todas en el predio Área 22, para familiarizarse con el suelo. “Los mismos jugadores me manifiestan que no les gusta mucho, pero no hay otra cosa. Tenemos que ir, tratar de dar lo mejor y de sacar un resultado que es lo que queremos”, sostuvo Cravero.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (9).jpg Omar Novoa

Para Cipo será el tercer duelo en la zona Campeonato y para Rincón el cuarto. Los neuquinos tienen dos puntos y Cipo tres, ambos afuera de la zona de clasificación “Van pocas fechas, tenemos que hacer un partido inteligente, de tratar de ganar porque tenemos equipo como para hacerlo, así que vamos a dar todo lo mejor y tratar de traer los tres puntos”, afirmó.

La formación tentativa para el sábado

El equipo del Chango presentará algunas modificaciones. Una obligada tras la roja de Nicolas Parodi y aún a la espera de su goleador Cristian Ibarra. De todas maneras, el plantel es largo y Cravero sabe que tiene variantes en el banco con la modificación en la cantidad de convocados, que pasó de siete suplentes a nueve. “Sí, sí, es mejor, por ahí a los dirigentes no les gusta, pero nosotros bien porque la verdad te da para llevar un central, un defensor, tres, cuatro volantes y te da muchas opciones”, reconoció.

El Albinegro no solo piensa en el once, también en las variantes que pueden darle respiro al encuentro que será cerrado y peleado. “Si bien los cambios permitidos son los mismos y cambiar cinco jugadores hoy es casi la mitad del equipo, para nosotros los entrenadores es muy bueno”, concluyó.

El probable once: Crespo; Trejo, Piro, Langa y Mbombaj; Almirón, Stancato, Mellado y Lucero; Vella; Ibarra o Dichiara.