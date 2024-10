Cipolletti apura la venta de bonos para juntar fondos y ya sabe cuando viaja a Formosa

Cómo vienen los números

El sorteo está estipulado para el viernes 11 de octubre, la semana siguiente. Por ahora, el número de ventas de cara al viaje a Formosa no es alto y desde la institución rionegrina buscan seguir difundiendo para obtener la mayor cantidad de recursos posibles. "Hicimos 500, ojalá vendamos 200. El sorteo es el 11, pero la mayor cantidad que podamos juntar nos va a venir bien, un poco pensando en que si esto continúa tenemos que seguir juntando plata”, advirtió Del Río.

Para la partida hacia el norte del país quedan algunas horas y del total de los bonos a disposición en la secretaría de calle Mengelle y O'Higgins, la venta no llega al 20 por ciento. “No tengo el número total, no sé si 100, porque cada talonario tiene 100 y todavía no se vendió el primer talonario”, agregó.

monica del río presidenta de cipolletti.JPG

Los fondos obtenidos a través de esta medida va destinado de manera directa al viaje. Se utilizarán para pagar a la unidad de transporte, que implica un presupuesto de 12 millones de pesos, un número impensado en la ruta del Federal a principios de año. "Está destinado a pagar el colectivo, el que se reservó salió 10 millones. La verdad que no lo imaginábamos, el otro día escuchábamos a la gente de Formosa que ellos decían que lo tenían en el plan. Nosotros no teníamos en el plan viajar tan lejos, pero hay que enfrentarlo", aseguró la presidenta de Cipo.

Más allá del difícil contexto económico que vive el país y la institución, Del Río no pierde las esperanzas de conseguir un resultado positivo en Formosa ante Sol de América. “De todos modos a los chicos les sirve también partidos con equipos con los que no es habitual jugar. También les suma, les da un rodaje distinto viajar y ver otras realidades. Siempre le suma a ellos. Con muchas ganas de que vaya bien y que ojalá llegue el gol, en algún momento nos tiene que llegar el gol. Estamos con esa esperanza”, sostuvo.