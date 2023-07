Cipolletti le hace honor al gran Cabral: habla el goleador

El penal tardó en patearse porque tanto el "1" rival como algunos jugadores de campo de Santamarina quisieron inquietar al delantero. "Yo me río, por dentro me río. A mi en lo personal no me afecta mucho que digamos. Son cosas de ellos, los arqueros, jugadores. Es normal del folklore del fútbol. Pero estaba tranquilo porque sabía que lo iba a hacer, estaba muy confiado", confesó el futbolista del Capataz.

cabral cipolletti.png

En el mercado de pases, además de Darío Bonjour llegaron los delanteros José Michelena, con quien comparte titularidad todos los partidos, y Jonatan Palacio, que tiene características similares a él. "Los dos refuerzos que vinieron me dieron más ayuda en el ataque, más compañía. Aprovecho a Miche que es un refuerzo de jerarquía con mucho recorrido en el fútbol. Aprovechando a Palacio también que es un joven como yo que viene a sumar con todas las ganas. Se aprovecha y se disfruta mucho", afirmó Favio.

Cipolletti se metió en el tercer lugar con la victoria del domingo. Volvió a zona de clasificación en un certamen de la tercera categoría que cada vez es más complicado, donde jugar como delantero es una batalla constante contra rivales que se cierran mucho atrás y apelan al juego físico. "El contexto del Federal es un infierno. Hay que tratar de luchar como siempre, no dar una por perdida. Dio sus frutos al último minuto y se dio el obsequio que quería", agregó el atacante, que está tercero en la tabla de goleadores del certamen a nivel país con ocho tantos.

Finalmente, Cabral hizo referencia a la parte humana y la destacó de cara a lo que viene: "Sabemos que el grupo está muy unido puertas para adentro. Estamos fuertes de cabeza, se armó un grupo maravilloso y fuerte para lo que venga. Cipo a donde vaya se va a hacer respetar".

En la próxima fecha, que se disputará entresemana, el Albinegro tendrá descanso. El fin de semana que viene irá contra Germinal en Rawson, donde igualó en la visita anterior 1 a 1.

Entrevista: Juan Pablo Andrez

Edición: Facundo Rumene