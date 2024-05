Cipolletti no pudo aguantar la ventaja y Germinal se lo empató sobre la hora

Cipolletti salió al campo de juego con la remera que reza la leyenda "no a las SAD".

El partido quedó planteado con Germinal yendo a buscar de arranque y Cipo respondiendo de contra. La visita no pudo aprovechar un contragolpe de la mano del Pope Díaz cuando tenía ventaja numérica en el comienzo.

La primera chance clara fue a los 18' para el local con un remate desde afuera del área Branco Mera y una atajada fenomenal de Facundo Crespo a mano cambiada.

Después, promediando el complemento tuvo la suya Ricardo Dichiara, que definió con la parte externa del pie derecho y Crespo le adivinó la intención.

En un primer tiempo bastante pobre, la otra acción destacable fue el desborde de Rodrigo Ríos, cuyo centro a rastrón pasó de largo y salió por el lado opuesto.

cipolletti captura partido.jpg

Para la segunda parte, Cipolletti cambió su postura y tuvo muy buenos minutos. Pudo pararse mejor en campo contrario y empezó a avisar con la pelota parada. Tras un centro desde la derecha de Díaz, Yago Piro exigió una gran atajada de Gonzalo Laborda.

Fue un aviso de lo que pasaría a los 15', cuando otro envío del lado contrario del Pope encontró un gran anticipo de Matías Kucich, cuyo testazo le cambió el palo al arquero rival y significó el 1 a 0 para el Capataz.

Con la ventaja, Cipo continuó siendo superior y generó una chance clarísima. Carrera desbordó por derecha y metió un pase a ras del piso que Michelena no pudo conectar y Boris Magnago desaprovechó una oportunidad increíble en el segundo palo.

Germinal sobrevivió de milagro y fue en busca del empate con más empuje que fútbol. Sobre los 36', Crespo le tapó una pelota increíble a Dichiara, pero el Capataz no pudo resistir.

En el minuto 45' del complemento, el ingresado Nicolás Rosa capturó un rechazo corto en el área y definió de zurda al ángulo para igualar las acciones.

Por cómo se dio el partido, el empate dejó gusto a poco, pero teniendo en cuenta que se trata del líder invicto y cómo venía Cipolletti, fue un punto positivo.

SÍNTESIS

Germinal: Gonzalo Laborda; Martín González, Juan Motroni, Ezequiel Navarro e Ignacio Terán; Branco Mera, Manuel Vargas, Rodrigo Ríos y Edwin Santilli; Ricardo Dichiara y Rafael Ferro. DT: Christian Corrales.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matias Carrera, Yago Piro, Damián Jara y Matías Kucich; Boris Magnago, Laureano Tello, Denis Lara y Alex Díaz; Santiago Jara y Nicolás Iachetti. DT: Gustavo Noto.

Goles: ST, 15 Kucich (C), 45 Rosa (G).

Cambios: 16’ Brian Castillo y Gabriel Navarro por Santilli y Ríos (G), 20’ Michelena por Iachetti (C), 29’ Nicolás Rosa por Mera (G), 31’ Juan Ignacio Fernández por Díaz (C), 38’ Sergio Ranquehue por Magnago y Wagner por S. Jara (C).

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: El Fortín, Rawson