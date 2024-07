Cipolletti, perjudicado: el vergonzoso foul no cobrado en la jugada previa al empate

De hecho, la acción del empate así lo demuestra. Lucas Jofré le comete una clara infracción a Fabricio Illanes en las narices del asistente Leopoldo Gorosito, tira el centro y después Fernando Marcos cobra penal de Laureano Tello por supuesta mano dentro del área.

En la sanción de la pena máxima puede dejarse un margen de duda, pero la acción previa es un error muy grave porque la infracción no cobrada es evidente.

Qué dijo Gabriel Nasta tras el partido

"Generalmente no opino del tema arbitral. Hay una falta previa, pero el torneo tiene estas características, pero hay que amoldarse, adaptarse y prepararse para lo que viene", declaró el director técnico de Cipolletti en la zona de vestuarios del estadio Guillermo Trama de Otamendi. Al mismo tiempo afirmó que "no nos podemos quedar lamentando en lo que pasó, si bien eran puntos importantísimos. Tenemos que poner la cabeza en La Visera, sacar un resultado positivo, recuperar el cariño de la gente, que lo necesitamos y mucho. Queremos brindarle el compromiso, la entrega, la responsabilidad y las ganas de salir adelante".

Más allá de que el Albinegro comenzó ganando y se lo empataron cerca del final, Nasta valoró el punto en el primer partido que su equipo diputó en la segunda fase: "Sirve, ahora lo tenemos que validar en La Visera. Estamos en un torneo durísimo y un partido que también lo fue. Lo veníamos sacando adelante de una forma bastante prolija. Siempre uno siente que nos faltan cosas, pero lo importante es que los jugadores están dando el cien. Los recambios están aportando lo suyo, así sean pocos o muchos minutos. Necesitamos consolidarlo. Obviamente queríamos ganarlo, pero la Reválida es así".

En cuanto al planteo táctico, el entrenador de Cipo opinó que "quizás en Viedma no le pudimos quitar el ritmo a Sol de Mayo en el primer tiempo, pero después con algunos movimientos encontramos rápido el gol. Y hoy (por el domingo ante Círculo) no hemos sufrido, en el primer tiempo cedimos terreno y ellos tuvieron la posesión. En el segundo tiempo atacamos un poco más, pero ha sido un buen partido del equipo. Me voy tranquilo".