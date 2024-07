Cipolletti casi lo gana pero sacó un punto en Otamendi

La posesión de la pelota en la primera parte fue casi exclusiva del Papero. El local manejó el balón con criterio y Cipo se dedicó a ocupar espacios para no permitir filtraciones. Entre las limitaciones de Círculo y la marca rival, las situaciones no abundaron. Apenas hubo dos pelotas paradas en las que Amieva y Yago Piro rechazaron en la línea ante intentos por la cancha de arriba.

Si bien no sufrió, Cipo generó muy poco en ofensiva y se limitó a marcar, por lo cual tuvo tres amonestados en la primera parte. Entre ellos Magnago, que salió reemplazado por Wagner en el entretiempo y así Nasta volvió a poner línea de cuatro en el fondo.

La tónica fue la misma en los primeros 20' del complemento, porque Círculo no tuvo claridad para atacar y el Albinegro se limitó a defender.

Sin embargo, sobre los 25', el recién ingresado Alex Díaz aprovechó un error defensivo y definió como los dioses. Luego de un mal rechazo de Inostroza y Coronel, el Pope la picó de zurda por arriba de Lerena y abrió el marcador.

Con el 1 a 0, el desarrollo no se alteró y el local mostró las mismas limitaciones que había tenido todo el partido. Sin embargo, unos minutos más tarde Fernando Marcos vio penal por mano de Laureano Tello y desde los doce pasos Imanol Iriberri dejó sin chances a Crespo para igualar las acciones.

El tramo final fue a puro nervio, pero no hubo más acciones relevantes hasta el pitazo del árbitro, que fue apuntado por varios jugadores de Cipolletti que se sintieron perjudicados por la sanción de la pena máxima.

En la etapa regular, Cipo también había comenzado ganando pero aquella vez no solo se lo empataron en tiempo adicionado sino que terminó perdiendo, en lo que fue el último partido del ciclo de Gustavo Noto. Esta vez, al menos se trajo un punto.

SÍNTESIS

Círculo Deportivo: Sebastián Lerena: Leonardo Zaragoza, Federico Moreno, Maximiliano Coronel y Nicolás Inostroza; Lucas Jofré, Leonardo Solorza y Lautaro Ceratto: Mateo Gutiérrez, Imanol Iriberri y Bruno Costella. DT: Marcelo Straccia

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Yago Piro, Manuel Berra; Matías Carrera, Boris Magnago, Lucas Argüello, Laureano Tello y Manuel Liendo; Santiago Jara y Juan Amieva. DT: Gabriel Nasta.

Gol: PT, 25, Alex Díaz (C), 40, Iriberri, de penal (CD).

Cambios: ST, al inicio, Leandro Wagner por Magnago (C), 17 Matías Leguizamón por Gutiérrez (CD), 22 Alex Díaz y Henry Sáez por S. Jara y Amieva (C), 30 Jonás Ale Corvalán y Juan López por Zaragoza y Costella (CD), 31 Fabricio Illanes por Liendo (C), 36 Leonardo Arce por Ceratto (CD).

Árbitro: Fernando Marcos

Estadio: Guillermo Trama