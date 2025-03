Cipolletti presentó su nueva camiseta y la estrenará contra Rincón en el debut

La marca presentó la tradicional camiseta con bastones blancos y negros. El modelo suplente es negro con finas líneas blancas y la vestimenta de los arqueros pasó de rosada a azul. "Todas me gustan. La titular, el blanco y negro nuestro clásico es siempre hermoso. La ropa es muy linda, las telas son hermosas. La verdad que la calidad de la ropa es muy buena, no porque trabajo acá, pero justamente estoy acá porque doy fe de que la ropa es muy buena", aseguró.

AS-Cipolletti-Presenta° Nueva Camiseta Cipo (6).JPG Antonio Spagnuolo

Los hinchas ya la están comprando

Alejandro Sinquigrani es un hincha fanático que siempre está detrás del alambrado, de local siempre y lejos de casa cada vez que puede junto a su papá Gustavo. No se pierden ningún evento en la zona y estuvieron presentes en la tienda vestidos de gala. "La de ahora me gustó, le pongo un 8. Un 8 porque no me entra todavía, tengo que esperar un talle más. La verdad es muy linda, tanto la titular, la suplente, la del arquero, está muy linda", afirmó con una sonrisa.

"Del club tengo unas 10, 15 y la idea mía es ir coleccionando. Están muy lindas las de este año", agregó el hincha de 18 años.

El presidente de la institución, Luca Mancini, también se acercó y lo vivió como un hincha más. "Es la sumatoria de emociones. Ver la más linda de todas, no importa nada más que ver la más linda de todas. Encima está hermosa, en lo personal, la suplente es fantástica", comentó.

Con la energía que lo caracteriza, mencionó también sus ganas de que sean muchos los vecinos que tengan un representativo del Capataz. "La albinegra está en mi corazón, pero la suplente quedó divina ahora. Y la ansiedad nos vuelve locos, imagínate, quiero que llegue el sábado ya. Y elijo creer, como dicen todos, soy el más optimista de todos. Tiene que haber un vecino por camiseta simplemente así es 120.000 cipoleños, 120.000 socios, 120.000 algo de cipo", arrojó.

Los refuerzos ya visten de blanco y negro

Uno de los jugadores presentes fue Gustavo Mbombaj, que llegó con su hijo Mateo. El lateral izquierdo se probó la camiseta oficial en los últimos días. La nuestra nos la probamos hoy, la de él, todavía no está, justo él mismo está mirando acá, así que algo vamos a tener que llevar para él. A dónde vamos siempre se lleva una camiseta del club, así que está ansioso porque todavía no tiene nada de acá", contó.

Por el lado del pequeño hijo de Gustavo, disfrutó con mucho entusiasmo y le exigió a su papá una nueva camiseta para la colección de los tantos clubes que recorrió. "Tengo un montón, muchas, siempre tuve. Me gusta mucho, está muy linda, me encanta. Es hermoso Río Negro", sostuvo.

Cipolletti, ya con nueva indumentaria, tendrá su debut en Rincón de los Sauces el sábado a las 17 horas. La segunda fecha será en Viedma ante Sol de Mayo y recién jugará en casa el 30, cuando reciba a Guillermo Brown de Puerto Madryn.