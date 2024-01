Cipolletti puso primera en La Visera y Noto avisó: "buscaremos un jugador más por línea"

cipolletti entrenamiento.jpg

Con mucha presencia de medios regionales se realizó la conferencia de prensa donde estuvieron los refuerzos y el cuerpo técnico y Gustavo Noto se expresó en los micrófonos: "Tengo que ser agradecido y respetuoso (con los medios). Me han llamado en un montón de oportunidades, pero como todavía no había firmado o estábamos armando el plantel, me parecía que lo más respetuoso era charlar personalmente".

Consultado por las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta del Albinegro dijo que "es importante estar activo y trabajando. No es la primera vez que hemos tenido contacto con Cipolletti para venir a trabajar. Desde la primera vez que me llamaron siempre estuve al tanto de lo que sucedía en el club. Es una institución muy importante en el fútbol de ascenso, hace unos cuantos años que está buscando reinsertarse en la segunda categoría del fútbol argentino, algo que es sumamente difícil en estos tiempos. Eso me sedujo para venir a un club tan importante, no es cosa de todos los días. Quiero que mi estadía acá sea con mucho trabajo, responsabilidad y poder hacer algo importante".

En cuanto a la conformación del grupo de jugadores con el que afrontará la temporada expresó: "Las primeras impresiones son positivas. Tenemos el 80% del plantel, es algo muy importante. Tenemos un grupo de futbolistas experimentados y algunos hace 90 días que están sin competencia. Nos va a llevar un tiempo lograr los entrenamientos con la rigurosidad que me gusta, pero progresivamente iremos llevando al grupo al ritmo que esperamos".

En el mismo sentido agregó que "estamos muy bien, la dirigencia ha hecho un esfuerzo muy importante, hemos trabajando mucho estos 20 días tratando de conformar el plantel que sea importante y que nos pueda llevar a tener protagonismo en el torneo. Cuando conversamos quedamos en que íbamos a trabajar con un plantel de casi 30 jugadores de los cuales ocho iban a ser juveniles. Entiendo que buscaremos un jugador más por línea, si el presupuesto da y si encontramos esos futbolistas que nos ayuden a mejorar".

Pretemporada Cipo24.jpg

Noto sabe y mucho de la cocina del fútbol del interior. Es muy respetado por propios y extraños, pero además tiene un conocimiento por encima de la media en el ascenso. "Seguramente será un torneo muy similar al del año pasado. Algo escuché de que si hay playoff va a ser con ida y vuelta. Lo único cierto es que el 24 de febrero se volverán a reunir los presidentes. Solo sabemos que arrancamos el 24 de marzo", contó.

En cuanto al diagrama de la pretemporada, el entrenador quiere disputar algunos encuentros de preparación. "Me gustaría sumar dos o tres partidos (amistosos) con rivales de categorías superiores. Tenemos que prepararnos y ver si la dirigencia puede hacer el esfuerzo de irnos tres o cuatro días a Mar del Plata, Madryn o Capital para hacer esos partidos. Hoy no lo veo muy fácil, pero si lo podemos hacer, me gustaría", deseó.

Sobre los futbolistas aclaró que "la cantidad de minutos que cada uno juegue en este torneo no va a ser por mi, sino por el rendimiento de los jugadores. Hoy el objetivo es que todos estén en forma física, futbolística y psicológica. A partir de ahí el que mejor rendimiento tenga será quien juegue más minutos".

Cipolletti tiene un plantel con muchos jugadores mayores de 30 años y es evidente que hubo una búsqueda de futbolistas de experiencia. "Es muy importante que haya referentes en un plantel. Soy muy respetuoso de los jugadores que han pasado por distintos clubes y tienen la posibilidad de volver. Eso no solamente habla de que desde lo futbolístico son capaces, habla de algún otro aspecto. Si vos te vas de un trabajo te vas a y te vuelven a llamar es porque has dejado una buena imagen. Son jugadores que tienen buen recorrido y están con ganas", relató.

Respecto de la conformación del cuerpo técnico destacó uno por uno a los integrantes del mismo. "Necesito agradecer a la dirigencia que ha hecho un esfuerzo muy grande. Agradecer y mucho a Federico (Grill), a Fabricio (Caputi), a Nico (Lagos), a Jorge (Figueroa), a Nacho y a Maxi (Rafú) que van a trabajar con nosotros. En el caso de los tres primeros que nombré fue una de las condiciones que puse para venir a Cipolletti era sumarlos a hechos. Ellos han hecho un gran esfuerzo desde su lugar. Quiero reconocer a Carlos Roja (presidente de La Amistad) que me permitió sumar a Nico porque era él o ninguno".

Federico Grill, preparador físico, contó que "Como decía Gustavo tenemos buen tiempo de trabajo, tenemos ocho semanas de preparación. Eso nos permite ir con tranquilidad, de forma progresiva. Hay jugadores que llevan 80 días sin competencia e iremos acomodando algunos aspectos. La semana que viene comenzaremos con doble turno. Ya hemos laburado con Gustavo y sabemos a lo que apunta y que tipo de preparación quiere, creo que vamos a llegar bien".