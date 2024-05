Cipolletti visita Germinal en Rawson: la previa, hora y cómo verlo

La previa de un partido clave para Cipolletti

El equipo de Gustavo Noto se entrenó con intensidad desde el día martes y el jueves por la noche viajó hacia el sur del país. El objetivo es llegar descansados al partido que se jugará este sábado por la fecha entresemana del próximo miércoles. “Es una situación incómoda y una semana corta, pero estamos trabajando para salir adelante. Es complicado pero sabemos que tenemos jugadores para revertirlo y después tenemos una seguidilla importante de local que nos va a beneficiar”, dijo José Michelena.

cipolletti michelena.jpg

Cipolletti cayó el domingo pasado contra Villa Mitre en La Visera y el panorama no es alentador desde los números. Sin embargo, el clima en el plantel es bueno y la actitud no se negocia a la hora de visitar a Germinal. “Estamos obligados a tener un poco más de regularidad porque no hemos encontrado resultados positivos, pero estamos tranquilos porque sabemos que a la larga todo el trabajo que hicimos va a dar sus frutos”, alentó Miche.

Con respecto a los lesionados, Amieva no logró sumarse para este partido más allá de sus intenciones de poder estar con el equipo. Por el lado de Manolo Berra, el capitán es una de las altas más importantes.

Frente a Germinal en la temporada pasada, Cipolletti sacó dos empates en el Fortín: 1 a 1 y 0 a 0. En la Visera cosechó una victoria y un empate 2 a 2. “Son partidos duros, este torneo a diferencia de otros la mayoría de los equipos se han armado bien, están todos los partidos bravos, a tal punto de que cualquiera le está ganando a cualquiera”, agregó.

El Albinegro está falto de gol, marcha noveno con cinco unidades y tan solo 2 tantos en su haber. De todas formas, el semblante en los últimos entrenamientos deja en claro que Cipo va co intenciones de sacarle el invicto al puntero. “Nos está costando crear situaciones claras de gol, pero se vive tranquilo porque jugadores y equipo hay, falta dar esa vuelta de tuerca para acomodarnos”, sostuvo.

El Verde no perdió ningún encuentro y, tras derrotar en Bahía Blanca a Olimpo por la mínima, se afirmó en soledad en el primer puesto de la zona. El conjunto dirigido por Christian Corrales tiene 17 unidades, con cinco victorias y dos empates.

El partido de la fecha 8 en Rawson será transmitido por Canal 12, el streaming del Club Cipolletti (Youtube) a través de Visión Fútbol, y además estarán presentes LU19 y FM Galas con sus habituales transmisiones radiales.