Claudio Echeverri ya tiene nuevo destino en el fútbol europeo

Claudio Echeverri atraviesa semanas de mucha incertidumbre con respecto a su carrera, pero de momento sabe cuál será su próximo destino: Manchester. Luego de una experiencia europea que no cumplió con las expectativas , el argentino dejará el Bayer Leverkusen antes de tiempo y regresará a Inglaterra, donde el Manchester City deberá definir su próximo paso.

Ante la falta de continuidad en la Bundesliga, el City aceleró una decisión que ya venía madurando y finalmente rescindieron el contrato de préstamo. Ahora, la institución inglesa deberá analizar a que club enviará al chaqueño para que pueda sumar minutos en lo que resta de la temporada. La prioridad es que se quede en Europa, por lo que River difícilmente sea una alternativa.

El Diablito había llegado a Alemania en agosto, con la ilusión de sumar rodaje en uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo. Sin embargo, la realidad fue otra: no logró ganarse un lugar en la rotación y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. La confirmación de su salida se dio luego de que el entrenador Kasper Hjulmand no lo convocara para el partido ante Leipzig y blanqueara públicamente que el préstamo se rescindiría de común acuerdo.

image

La falta de oportunidades fue el factor determinante. Echeverri no logró sumar minutos de manera regular y el contexto competitivo del Leverkusen terminó jugando en su contra. Ante este escenario, tanto el futbolista como el Manchester City coincidieron en que lo mejor era cortar el préstamo para evitar que el argentino quedara frenado en una etapa clave de su desarrollo.

De regreso al City, Guardiola no contaría con él

El regreso a Inglaterra, sin embargo, no implica una chance concreta de quedarse. Pep Guardiola no lo tendrá en cuenta para esta temporada, por lo que el City ya trabaja en encontrarle un nuevo destino a préstamo que le garantice continuidad.

Hoy hay dos caminos posibles y bien marcados. Por un lado, Girona aparece como una alternativa fuerte. El club español forma parte del City Group y su estructura facilita este tipo de operaciones. Además, LaLiga representa un escenario ideal para que Echeverri pueda sumar minutos en una de las competencias más exigentes del mundo.

image

La otra opción es River. En Núñez siguen de cerca la situación y mantienen el optimismo de poder intentar un préstamo que le permita al Diablito regresar al Monumental. Marcelo Gallardo, que busca reforzar el plantel pensando en un mejor 2026, valora el talento del juvenil y considera que podría ser una pieza importante dentro de su proyecto.

Si bien todavía no hubo una definición formal, en River creen que el contexto podría jugar a favor. La posible llegada de Fausto Vera es solo una parte del armado que imagina Gallardo, que pretende sumar variantes ofensivas con proyección. En ese sentido, el regreso de Echeverri no solo aportaría calidad, sino también conocimiento del club y una adaptación inmediata.

Durante su etapa en la Primera del Millonario, el Diablito disputó 48 partidos oficiales, en los que convirtió 4 goles y dio 8 asistencias, acumulando 2.499 minutos en cancha. Su talento y desequilibrio lo posicionaron rápidamente como una de las grandes promesas surgidas del club en los últimos años. En el Viejo Continente, el paso de Echeverri fue breve y con escaso protagonismo. Entre Manchester City y Bayer Leverkusen participó en 14 partidos oficiales, marcó un gol y brindó una asistencia. Números que reflejan la falta de continuidad y que explican la decisión de buscar un nuevo préstamo.