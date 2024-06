Colombia y Brasil vapulearon a sus rivales en la Copa América

Colombia volvió a desperdiciar una clara ocasión a los 36 minutos cuando Díaz bajó un centro por el segundo poste y Davinson Sánchez no alcanzó a empujar a la red con el arco a disposición.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo anotó su segundo gol al minuto 59 con un remate de cabeza de Sánchez tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo.

Tres minutos más tarde, con mayor efectividad frente a la portería, Colombia completó la goleada por intermedio de un potente remate cruzado de Córdoba con una asistencia de Rodríguez.

El seleccionado de Costa Rica, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, careció de ideas para crear oportunidades y aproximarse al arco colombiano, con lo que complicó su clasificación a la siguiente fase.

En la tercera y última jornada, que se jugará el martes, Colombia enfrentará a Brasil, mientras que Costa Rica será rival de Paraguay.

Brasil se recuperó contra Paraguay

La selección de Brasil, que venía de un polémico empate frente a Costa Rica en la primera jornada de la Copa América, se recuperó contra Paraguay al vencerlo por 4 a 1 con un doblete de Vinicius, un gol de Sávio y otro de Lucas Paquetá. Para los de Daniel Garnero anotó Omar Alderete.

image.png Así está la tabla del Grupo D de la Copa América.

Con este resultado, los de Dorival Silvestre Júnior escalaron a la segunda posición del grupo donde suman 4 puntos, detrás del líder Colombia que tiene 6 unidades tras ganar los dos encuentros que disputó. La clasificación se definirá en la última fecha, siendo Costa Rica el combinado que puede eliminarlos si le gana a Paraguay y el Scratch cae contra los cafeteros.

Uruguay, ¿candidata en la Copa América 2024?

El entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, se mostró cauteloso con el rótulo de candidato que le ponen a su equipo en la Copa América de Estados Unidos 2024 y aseguró que “hay muchos pasos que no se han dado”.

Tras lo que fue la contundente victoria por 5-0 ante Bolivia en la segunda fecha del Grupo C, el director técnico del combinado charrúa evitó colgarse el saco de candidato y fue cauteloso: "Para sacar esas conclusiones hay muchos pasos que no se han dado. Sin minusvalorar la fortaleza de los dos equipos que enfrentamos (Panamá y Bolivia), esos equipos no figuran entre los asignados previamente como los mejores equipos de esta competencia".

"En el fútbol actual, una cosa es atribuirle a un equipo una potencialidad justificada y otra es que logre confirmarlo al poderío y los recursos de los mejores exponentes. Si uno no hace eso, sacar conclusiones me parece que es incorrecto" agregó el rosarino.