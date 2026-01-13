Cómo es el coche del equipo que debutará este año en la Fórmula 1

El equipo Cadillac avanza en los preparativos para su debut en la Fórmula 1 y presentó el monoplaza con el que participará por primera vez en la máxima categoría del automovilismo. El diseño fue mostrado públicamente en redes sociales antes de las pruebas privadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, programadas para finales de enero .

El detalle es que el flamante livery sólo será para estas citas de preparación, ya que el proyecto oficial para toda la temporada se dará a conocer en un evento el próximo domingo 8 de febrero.

La estructura del vehículo exhibe una carrocería completamente negra, posiblemente de fibra de carbono sin pintura, y destaca el logotipo de la marca estadounidense en la cobertura del motor. En la parte frontal figuran los nombres de todos los integrantes que participaron en la fabricación del auto. El equipo explicó que esta decoración funciona como un camuflaje para proteger detalles técnicos durante las primeras salidas a pista.

image

Cadillac apostó por una decoración monocromática para los ensayos iniciales en Barcelona, donde se usarán los nombres de Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el monoplaza. Estos pilotos tomarán contacto por primera vez con los cambios técnicos implementados para la temporada 2026. La escudería aclaró que esta no será la imagen definitiva para el inicio del campeonato, sino una versión temporal destinada a resguardar los desarrollos aerodinámicos que consideran críticos.

El proyecto de la escudería norteamericana lleva varios años en desarrollo y está en la etapa final de preparación para su estreno oficial en el Gran Premio de Australia. El chasis fue construido en Inglaterra y, hasta 2028, el motor será provisto por Ferrari, mientras se espera el desarrollo de una unidad de potencia propia.

Las decoraciones camufladas en la Fórmula 1

El sitio oficial de la Fórmula 1 advirtió que “es tradicional que los equipos utilicen estas decoraciones camufladas en las pruebas en un intento de enmascarar los detalles aerodinámicos antes del inicio de la temporada, particularmente antes de una temporada en la que ha habido cambios radicales en las regulaciones”.

image

Mark Reuss, presidente de General Motors, celebró este primer paso del equipo que se estrenará como undécimo de la grilla de F1 en este 2026. “Nuestra nueva decoración para las pruebas rinde homenaje al legado de diseño de Detroit y al poderío del equipo global Cadillac de Fórmula 1, al tiempo que mantiene en secreto nuestros secretos de diseño. Las pruebas de Barcelona son solo el comienzo: estamos deseando compartir nuestra decoración oficial para la carrera con los aficionados de todo el mundo el mes que viene", expresó.

Cadillac lucirá este formato provisorio en el shakedown que se extenderá por cinco días en Barcelona y servirá como test privado para que los equipos empiecen a familiarizarse con las nuevas reglamentaciones. Luego de esta tanda a puertas cerradas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, habrá dos ensayos de pretemporada formales en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

Cadillac, que se espera que pruebe su coche en los próximos días en Silverstone antes de desembarcar en Barcelona, lanzará su diseño final durante el Super Bowl del 8 de febrero. El debut de Cadillac coincide con la introducción de la nueva normativa técnica de la FIA para 2026, que incorpora cambios en los monoplazas y en el desarrollo de motores. Esta temporada, la grilla sumará también a Audi como equipo oficial y presentará nuevos escenarios, como el circuito de Madrid y carreras principales en sábado. El calendario prevé 30 competencias, entre 24 Grandes Premios y seis al formato Sprint.