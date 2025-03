Cómo es el frente anti Brasil que quiere formar el presidente de un importante club de Conmebol

"Está mal si hay un gesto racista, pero es un drama total y después ellos pueden hacerte lo que quieran y es zona liberada. En Brasil te matan, te hacen cualquier cosa, te liberan zonas, y después uno hace un gesto y es un drama. Te cagan a trompadas, te dejan cuatro meses a la gente detenida y no pasa nada", expresó Ignacio Ruglio.

En este contexto, el dirigente de Peñarol propuso que los clubes de Uruguay, Argentina y Paraguay formen un bloque en contra de los privilegios arbitrales y judiciales que, según él, benefician a los equipos brasileños en los torneos continentales. Su postura apunta a generar presión para que las reglas se apliquen con el mismo criterio en toda Sudamérica.

Ruglio 1.jpg Hinchas de Boca en Brasil

El apoyo del gobierno uruguayo y las gestiones diplomáticas

La frase "No se olviden de los pibes", que apareció en una pancarta durante la asunción del presidente uruguayo Yamandú Orsi, refleja el sentir de gran parte de la hinchada de Peñarol. El mensaje iba dirigido al nuevo gobierno para que no deje de lado la situación de los 23 uruguayos que aún no pueden salir de Brasil.

Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse recibieron el reclamo y ya han trasladado la preocupación a Lula da Silva, durante su reciente visita a Uruguay. Según el diario El País, el gobierno uruguayo solicitó formalmente que los hinchas procesados puedan esperar la resolución de sus casos en su país, una posibilidad que aún está en evaluación por las autoridades brasileñas.