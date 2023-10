Cómo es el nuevo mural que se inauguró en Nápoles sobre Maradona

Las redes sociales, como de costumbre, apelaron a todo su ingenio y los chistes no faltaron. El más recurrente tuvo a las hijas de Diego como protagonistas y con numerosos tuits bromeando sobre que los herederos de Maradona van a pedir una indemnización por el uso de la imagen de su papá.

Embed Chi ama non dimentica. A Santa Maria la Carità inaugurato un nuovo murales dedicato a #Maradona #EternoDiego #MuralesMaradona pic.twitter.com/nKR5aar3bW — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 15, 2023

Fuera de las bromas, muchos otros usuarios plasmaron desde las redes su gran amor por Diego, tanto dejándole comentarios como también compartiendo el video.

Cuál es el mural más famoso de Diego Maradona en Nápoles

A pesar del gran homenaje este no es el único mural que tiene Diego Maradona en Napoli. Todo lo contrario. Hay decenas de ellos por toda la ciudad.En la pintoresca Via Emanuele de Deo de Nápoles, desde 1990, se encuentra el mural más icónico de Diego Maradona, el eterno "Pelusa". Este mural, que rinde homenaje al astro del fútbol, es un símbolo en la ciudad que considera a Maradona no solo un futbolista legendario sino una deidad junto a San Gennaro.

Este mural tiene una particularidad que lo hace único: el rostro de Maradona se encuentra en una ventana. Curiosamente, esta ventana no estaba originalmente en el mural, sino que se agregó más tarde debido a una reforma en el edificio que la conecta con un santuario al aire libre. Esta adición no fue bien recibida en el Quartieri Spagnoli, y sus residentes expresaron su descontento al autor del mural. Es por eso que la ventana permanece cerrada siempre.

Cuándo fue la única vez que abrieron las ventanas del mural de Maradona

Hubo una excepción única a esta regla de mantener la ventana cerrada. Ocurrió la noche del 18 de diciembre de 2022, cuando la selección argentina ganó la final del Mundial de Qatar 2022, liderada por Lionel Messi. La victoria inspiró a Ciro, dueño de la casa, a unirse a la celebración desde la ventana de su baño, primero cantando en honor a Maradona y luego vitoreando a Messi, quien se coronó como el mejor jugador del torneo.