Cómo está Cipolletti en la pelea por no descender y qué partidos le quedan

El que logró un triunfo importante fue Estudiantes de San Luis, que pasó al Capataz en la tabla acumulada y alcanzó a Círculo Deportivo.

El gran déficit de Cipolletti este año ha estado en la ofensiva con apenas 12 tantos en 21 encuentros. Le marcaron 18, los mismos que sufrió Deportivo Rincón que va primero en la Reválida y está a dos puntos de salvarse con doce en juego.

Así como ocurrió en la fase regular, el torneo le dio más de una oportunidad a Cipolletti y el próximo domingo volverá a tener otra contra Huracán Las Heras. Si gana se metería de lleno en la pelea por la clasificación y daría un paso clave para mantener la categoría. En caso de empatar o perder, la situación sería apremiante pensando en que todavía le queda el duelo directo contra Ferro en La Visera.

Lo que falta en la Reválida

Fecha 5 (18 de Agosto)

Círculo Deportivo vs. Rincón, Cipolletti vs. Huracán Las Heras, Sol de Mayo vs. San Martín y Juventud Unida Universitario vs. Ferro

LIBRE: Estudiantes.

Fecha 6 (25 de Agosto)

Ferro vs. Sol de Mayo, San Martín vs. Cipolletti, Huracán Las Heras vs. Círculo Deportivo y Rincón vs. Estudiantes

LIBRE: Juventud Unida.

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Estudiantes vs. Huracán Las Heras, Círculo Deportivo vs. San Martín, Cipolletti vs. Ferro y Sol de Mayo vs. Juventud Unida.

LIBRE: Rincón.

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti, Ferro vs. Círculo Deportivo, San Martín vs. Estudiantes y Huracán Las Heras vs. Rincón

LIBRE: Sol de Mayo.

Fecha 9 (15 de Septiembre).

Rincón vs. San Martín, Estudiantes vs. Ferro, Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario y Cipolletti vs. Sol de Mayo

LIBRE: Huracán Las Heras.