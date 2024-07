Deportivo Rincón y Cipolletti tienen fixture para la Reválida del Federal A

Luego viajará a Otamendi para visitar a Círculo el 18 de agosto y posteriormente recibirá a Estudiantes. La fecha libre para Deportivo Rincón será la séptima y completará la Reválida visitando a Huracán y siendo anfitrión de San Martín.

Los primeros seis de la zona clasificarán a los cruces para ir en busca del segundo ascenso y en esa siguiente instancia se cruzarán con los equipos que integran la zona B de la Reválida.

Por su parte, los que terminen en los puestos 7 y 8 de la Reválida finalizarán su participación manteniendo la categoría, mientras que el noveno descenderá, a sabiendas de que Sansinena de Cerri ya bajó de categoría tras haber abandonado el certamen por falta de recursos.

Cabe recordar que para definir el descenso no cuentan solo los puntos de la Reválida, ya que se suman las unidades de la etapa regular. Por eso, Ferro comienza más complicado que el resto: Juventud (23), San Martín (22), Huracán (22), Círculo (21), Sol (21), Rincón (20) y Cipo (17), Estudiantes (14) y Ferro (13).

Cipolletti tiene tiene para trabajar con el nuevo DT

El Albinegro cambió de entrenador la semana pasada y Gabriel Nasta lleva un puñado de días de trabajo. El flamante técnico de Cipo introdujo modificaciones tácticas en la previa y durante el duelo frente a Sol de Mayo el domingo anterior, cuando en la igualdad 1 a 1 su equipo mostró una mejor versión en el complemento y llegó a la igualdad.

Al haber sido sorteado como el participante de la Reválida que queda libre en el comienzo de la segunda fase, el DT contará con dos semanas "largas" para trabajar en lo futbolístico y también en lo anímico.

Así es el fixture del Federal A en la Reválida para Rincón y Cipolletti

ZONA A

Fecha 1 (21 de Julio)

Sol de Mayo vs. Círculo Deportivo, Juventud Unida Universitario vs. Estudiantes, Ferro vs. Rincón y San Martín vs. Huracán Las Heras

LIBRE: Cipolletti.

Fecha 2 (28 de Julio)

Huracán Las Heras vs. Ferro, Rincón vs. Juventud Unida Universitario, Estudiantes vs. Sol de Mayo y Círculo Deportivo vs. Cipolletti

LIBRE: San Martín.

Fecha 3 (4 de Agosto)

Cipolletti vs. Estudiantes, Sol de Mayo vs. Rincón ,Juventud Unida Universitario vs. Huracán Las Heras y Ferro vs. San Martín

LIBRE: Círculo Deportivo.

Fecha 4 (11 de Agosto)

San Martín vs. Juventud Unida, Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo, Rincón vs. Cipolletti y Estudiantes vs. Círculo Deportivo

LIBRE: Ferro.

Fecha 5 (18 de Agosto)

Círculo Deportivo vs. Rincón, Cipolletti vs. Huracán Las Heras, Sol de Mayo vs. San Martín y Juventud Unida Universitario vs. Ferro

LIBRE: Estudiantes.

Fecha 6 (25 de Agosto)

Ferro vs. Sol de Mayo, San Martín vs. Cipolletti, Huracán Las Heras vs. Círculo Deportivo y Rincón vs. Estudiantes

LIBRE: Juventud Unida.

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Estudiantes vs. Huracán Las Heras, Círculo Deportivo vs. San Martín, Cipolletti vs. Ferro y Sol de Mayo vs. Juventud Unida.

LIBRE: Rincón.

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti, Ferro vs. Círculo Deportivo, San Martín vs. Estudiantes y Huracán Las Heras vs. Rincón

LIBRE: Sol de Mayo.

Fecha 9 (15 de Septiembre).

Rincón vs. San Martín, Estudiantes vs. Ferro, Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario y Cipolletti vs. Sol de Mayo

LIBRE: Huracán Las Heras.