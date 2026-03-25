Cómo fueron los debuts de River y Boca en el Mundial de Clubes Sub-12

El Mundialito se juega en España y los equipos argentinos comparten zona con Inter Miami, Palmeiras y Flamengo.

River Plate y Boca Juniors , que comparten zona en la primera edición del Mundial de Clubes Sub-12 que se disputa en Madrid, tuvieron su tan esperado estreno en la competencia. Eso sí, la suerte no fue la misma para ambos representantes argentinos.

El Millonario derrotó 2-0 al Inter Miami, mientras que el Xeneize cayó 6-0 con el Palmeiras. Hay que destacar que el certamen reúne a 20 equipos de elite de los cinco continentes y se llevará a cabo en la capital española entre el 25 y el 29 de marzo de 2026.

Los riverplatenses se impusieron 2-0 con los goles de Liam Chaya y Bautista Villalba para comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo A, zona también compuesta por Flamengo, Boca y Palmeiras. Estos últimos dos se vieron las caras en primer turno y los brasileños sacaron una notable diferencia: fue 6-0 a favor de los paulistas por los tantos de Nicolás Alexandre Pinto (3), Pedro Henrique Neto, Juninho y Antonio Zorzi.

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Los chicos del club de la Ribera contarán con la chance de recuperarse esta tarde ante el Fla que hará su estreno en el torneo, mientras que el Verdao se medirá con los norteamericanos (River tendrá doble función mañana contra los brasileños). ¿El Superclásico? Será este viernes, a partir de las 14.

Cómo es el Mundial de Clubes Sub-12

La estructura del Mundial de Clubes Sub-12 prevé cuatro grupos de cinco equipos, incluyendo al vigente campeón nacional, RCD Espanyol, y al campeón internacional, Atlético de Madrid, como confirmaron los organizadores. Entre los participantes figuran conjuntos de España, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Marruecos y Turquía, sumando representación de los cinco continentes.

Desde LALIGA y la Fundación José Ramón de la Morena remarcaron la trayectoria del torneo, que en tres décadas ha impulsado a futuros profesionales como Xavi Hernández, Iker Casillas, Lamine Yamal y Andrés Iniesta, quienes compitieron en anteriores ediciones. Según anunció LALIGA en la capital española, esta edición global conmemora el 30º aniversario del principal torneo internacional de fútbol formativo y tiene como sede el Campo Municipal de Los Arcos.

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La fase de grupos se jugará del 25 al 27 de marzo y los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, previstos para el sábado 28, seguidos por las semifinales ese mismo día. La gran final será el domingo 29 de marzo desde las 8 (hora argentina).

En esta oportunidad, los representantes argentinos son River y Boca, quiénes integran la Zona A junto al Inter Miami de Estados Unidos, Palmeiras y Flamengo de Brasil. Veremos si al finalizar la semana, podemos ver a alguno de los equipos albicelestes alzar el tan ansiado trofeo del "Mundialito".