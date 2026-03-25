La AFA reveló los premios económicos para la Copa Argentina 2026: la abismal diferencia con Brasil

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó cuáles son los montos que ganarán los equipos que avancen de ronda en el certamen.

A través de un boletín oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el monto de dinero que se repartirá este año en la Copa Argentina . Pese a la actualización, la cifra sigue siendo muy inferior a los montos que reparte, por ejemplo, el fútbol brasileño. Todos los montos anunciados fueron expresados en pesos por parte de AFA.

Para arrancar, habrá una diferencia económica para los clubes de Primera División y clubes del ascenso que estén clasificados a la actual edición de la competencia. Luego, el monto se va incrementando a medida que los equipos avancen de ronda. Si un club de Primera se consagra campeón, al final del torneo habrá recaudado 496.600.000 millones de pesos, es decir, unos 360.000 dólares.

Por participación, los clubes de Primera División ingresarán $12.100.000, mientras que para los clubes de ascenso el monto es de $9.400.000. Por avanzar a los 32avos. de final cada equipo recibirá $18.200.000. Por alcanzar los 16avos. de final, el premio es de $39.900.000. Quienes lleguen a octavos de final ingresarán $53.300.000. Los mejores ocho equipos del certamen recibirán $66.600.000 y los semifinalistas unos $106.500.000. Por su parte, los finalistas recibirán $200.000.000.

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Para los clubes de categorías inferiores el monto podría ser significativa, dependiendo de la realidad de cada uno. Sin embargo, el gran atractivo de la Copa Argentina sigue siendo el cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores para el campeón.

Cómo son los premios en la Copa do Brasil

Es sabido que el principal competidor de la Argentina en el fútbol es Brasil. Por eso es necesario espiar y comparar cómo son los premios en el fútbol que ha dado a los últimos siete campeones de la Copa Libertadores.

La dimensión económica de la Copa do Brasil es tan relevante como la deportiva. Corinthians, el último campeón, se llevó R$77,175 millones (unos USD 13,6 millones), mientras que el subcampeón, Vasco Da Gama, cobró R$33,075 millones (cerca de USD 5,8 millones). Para los clubes que inician el certamen desde la primera fase, la acumulación puede superar los R$101 millones, equivalentes a unos USD 17,9 millones.

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Además, por si fuera poco, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que, a partir del 2026, la Copa de Brasil pasará a otorgar dos cupos de clasificación para la Copa Libertadores.

Hasta ahora, en ese certamen, sólo el campeón obtenía la clasificación a la Libertadores. Pero, a partir de ahora, también tendrá esa posibilidad el equipo subcampeón. Aunque faltan algunas cosas por definir. Una de ellas es si ese segundo cupo será de acceso a la fase previa o a la fase de grupos, como sucede con el ganador del certamen.

De esta manera, queda a la vista la abismal diferencia que Brasil le saca a la Argentina tanto en lo económico, y ahora, también en lo deportivo con las plazas que la Conmebol le otorga al Brasileirao a la competencia más importante del continente.