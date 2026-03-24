¿Llega al debut copero? Boca confirmó el grado de la lesión de Marchesín

La alegría por volver al triunfo ante Instituto en La Bombonera no fue completa para Boca . Pese al 2-0 y el buen juego mostrado, el último partido correspondiente al Torneo Apertura le dejó una noticia negativa al Xeneize que golpea puertas adentro pensando a futuro: la dura lesión de Agustín Marchesín .

Tras los estudios médicos de rigor, se confirmó que el arquero sufrió un desgarro más grave de lo esperado en el aductor derecho: grado 3. De esta manera, no solo se perderá la visita a Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional, sino también el debut en la Copa Libertadores con Universidad Católica y algunos partido más.

Tras la difusión del parte médico oficial del club, lo que parecía una lesión habitual en el mundo del fútbol se transformó en una realidad preocupante. Es que al tratarse del punto más alto de gravedad en cuanto a este tipo de problemas musculares, los tiempos de recuperación se extenderán más de lo pensando: entre tres y cuatro semanas de mínima, es decir, podría volver a mediados de la primera etapa del certamen continental con mucha suerte.

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Con optimismo en que evolucionará favorablemente, en Boca apuntan a que pueda llegar en condiciones a una semana clave, aunque parezca difícil: el choque con Barcelona del 14 de abril y el Superclásico con River del 19. La lesión del arquero se originó en el final del encuentro con Instituto, cuando sintió un tirón muscular en el aductor que encendió las señales de alerta. En ese momento fue atendido y logró continuar algunos minutos más en cancha, aunque con evidentes gestos de dolor, hasta que finalmente dejó el campo en lugar de Leandro Brey.

Más allá de la baja confirmada para el duelo frente a Talleres y Católica, el foco ahora está puesto en la continuidad del calendario de Boca: la Copa Libertadores y el Superclásico. Su presencia en los próximos cotejos dependerá de cómo evolucione durante los próximos días de rehabilitación. Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ya planea la titularidad de Brey para afrontar los compromisos venideros tras el parate internacional, en un momento en el que el fixture empezará a apretarse entre la Liga Profesional y el inicio del máximo torneo continental.

Lo dice la IA: cuál es el pronóstico para Boca en la Copa Libertadores

Boca tiene el sueño intacto para buscar este año la tan ansiada Copa Libertadores, un reto que se vio impedido por la no clasificación durante dos años consecutivos en los cuales el equipo no clasificó al certamen por el bajo rendimiento deportivo que demostró tener. Este año los hinchas tendrán el deseo de al menos volver a competir.

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Es por eso que empiezan a hacerse distintos análisis sobre la participación que podría tener el equipo ante clubes de renombre que también irán en búsqueda del trofeo más preciado en el continente a nivel clubes. En las últimas horas se conoció un informe donde la Inteligencia Inteligencia Artificial se conoció un pronóstico con un particular resultado.

Según analizó la participación que tendrá desde el 7 de junio en una fase de grupo donde enfrentará a Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile, el xeneize podría tener a La Bombonera como su fortaleza “que le permitirá a Boca sacar los 9 puntos de local”. Sin embargo Gémini confirmó que “Barcelona será una piedra en el camino para todo" y que “Cruzeiro arrancará pero se terminará haciendo fuerte en Brasil“.

A su vez, sumó: “En lo que será una pelea palmo a palmo con Cruzeiro, el Xeneize clasificará a los octavos de final, y muy probablemente lo haga como primero de su grupo“.