Cómo queda el cuerpo de Canapino después de correr en IndyCar

Canapino 2.jpg Las estadísticas de la última carrera de Agustín Canapino

El piloto del Juncos Hollinger Racing también compartió su perspectiva sobre la carrera y la estrategia adoptada. "Terminamos un gran fin de semana en Long Beach, conseguimos un top 15 excelente en una carrera que fue bastante lineal, pero competitiva. Fuimos del 20 al 15, avanzamos mucho en la final gracias al ritmo del auto", destacó Canapino, haciendo hincapié en los desafíos enfrentados durante la competencia.

Cómo fue la estrategia de Agustín Canapino en la última carrera IndyCar

“Apostamos a una estrategia diferente, paramos en la bandera amarilla, haciendo una detención más que lo de adelante, no terminó pagando como esperábamos por mala suerte porque no se detuvieron la cantidad de autos que tenían que hacerlo. En fin, se apostó a una estrategia que podría haber salido bien, pero no terminó siendolo del todo, pero si el ritmo fue fantástico", agregó Canapino.

Además, resaltó el enfrentamiento con Pato O'Ward y el éxito de la estrategia del equipo en las paradas en boxes. "Con el único auto con el que compartimos estrategia fue con Pato O'Ward y le ganamos en pista. Lo alcanzamos, lo pasamos en la parada en boxes, que fueron excelentes gracias al gran trabajo del equipo", agregó, subrayando la importancia del trabajo en equipo para alcanzar el éxito en la pista.