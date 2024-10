Cómo quedó el tobillo de Kevin Zenón tras el patadón que recibió en Boca vs Gimnasia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1849467408093700594?t=eEFZXp2gEfrj14tRG5QbgQ&s=08&partner=&hide_thread=false #ParteMédico



Kevin Zenón: Esguince moderado de tobillo izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/xg6eNAIeid — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 24, 2024

En la mañana del jueves, tras los correspondientes estudios realizados al jugador con reciente paso en la Selección Argentina Sub 23, Boca lanzó un comunicado que llevó alivio, diciendo: "Esguince moderado de tobillo izquierdo".

Todo ocurrió casi sobre el final del partido. Se jugaba el primer tiempo adicionado cuando el ex hombre de Unión avanzaba con el control de la pelota hacia el área rival, Nicolás Garayalde, de Gimnasia, lo derribó desde atrás con una fuerte patada, dejándolo tendido en el césped con evidentes signos de dolor. A pesar de la gravedad de la falta, el árbitro Jorge Baliño no amonestó al jugador de Gimnasia, lo que provocó la airada protesta de Fernando Gago, quien repetidamente reclamó desde el banco de suplentes y luego en la cancha: “Me lo rompió, me rompieron un jugador”.

El mediocampista zurdo de Boca, que se fue llorando, tuvo que ser retirado en camilla y fue imposible reemplazarlo ya que el equipo había agotado los cinco cambios permitidos. La situación empeoró cuando se confirmó que Zenón abandonó el estadio con una bota protectora en su tobillo izquierdo.

Fernando Gago sobre la lesión de Kevin Zenón

Durante la conferencia de prensa, Gago mostró su frustración por la situación, destacando que la falta sobre Zenón no fue sancionada adecuadamente: “No puedo decir nada aún, mañana le haremos los estudios correspondientes, pero fue una jugada que nos complicó muchísimo”, mencionó el técnico. Además, se estima que la baja de Zenón sea de al menos un mes, lo que representa una dura pérdida para Boca en la recta final de la temporada.

Por su parte, el juez Baliño dijo: “En la jugada de la lesión de Zenón, y se lo expliqué a Fernando Gago cuando terminó el partido, fue un accidente de juego porque la lesión se produce con la pierna que venía por detrás, pero la pierna que cruza y comete la infracción tal vez tenía la temeridad como para tarjeta amarilla, pero no para roja. La lesión termina siendo una consecuencia del juego”.