Se supo el enojo de Kevin Zenón con la CD de Boca: le negaron una venta a Alemania

Según informó el periodista Hugo Balassone, el Hoffenheim ofreció 18 millones de euros por Zenón, pero la dirigencia de Boca decidió no aceptar la oferta, argumentando que el jugador es considerado una pieza fundamental para el equipo. Además, con la vista puesta en el Mundial de Clubes 2025, el club de la ribera no quiere desarmar su plantel. No obstante, Zenón no quedó conforme con esta decisión y habría manifestado su deseo de emigrar al fútbol europeo.