Cómo sigue Cipolletti tras la salida de Gustavo Noto

“Tuvimos conversaciones desde el lunes con Gustavo y en la mañana del martes se rescindió el contrato. La verdad que es una pena porque un grupo de trabajo, un cuerpo técnico que trabajó mucho, que ideó, proyectó, pensó cada situación y los resultados no acompañaron”, señaló la presidenta Mónica Del Río en diálogo con LM. “Es una pena haber tenido que terminar la relación con el técnico y todo su cuerpo técnico. Le propusimos ver si había una posibilidad más o no, y no, porque es un golpe tras otro y no hay más ideas ya, entonces ya no hay más nada que hacer de parte de ellos”, agregó la titular del club.