Cómo sigue la salud de Fernando Gago tras su operación por un infarto

El director técnico de Universidad de Chile fue internado por la madrugada y debió ser intervenido quirúrgicamente.

El ex director técnico de Boca , Fernando Gago , fue intervenido quirúrgicamente por un infarto agudo al miocardio, según el parte médico difundido por la Clínica Alemana de Santiago de Chile.

"La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada" del 19 de junio a causa de "un infarto agudo al miocardio", señaló el nosocomio trasandino.

En este sentido, las autoridades hospitalarias señalaron que el actual entrenador de la Universidad de Chile fue sometido a una operación de urgencia, a fin de "tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón".

Los cirujanos llevaron a cabo una "angioplastía con implante coronario de stent", cuyo resultado fue favorable porque "permitió reestablecer el flujo sanguíneo normal".

"El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca", a través de la que retomará de manera paulatina la "actividad física".

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La noticia generó preocupación en el fútbol chileno ya que el problema de salud se produjo pocas horas después de la victoria por 2 a 0 de Universidad de Chile ante O’Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.

“El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, había asegurado el medio La Tercera sobre el actual entrenador de Universidad de Chile.

De acuerdo con distintos reportes de la prensa chilena, Gago fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada luego de presentar síntomas compatibles con un cuadro cardiovascular, y la edición local de ESPN indicó que el ingreso se produjo después del encuentro, mientras que ADN aseguró que la internación ocurrió alrededor de las tres de la mañana.

Cómo sigue la situación de Fernando Gago en Universidad de Chile

Gago asumió como entrenador de Universidad de Chile en marzo de este año y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del proyecto deportivo de la institución.

En su última presentación pública había estado acompañado por su esposa y sus hijos durante el triunfo sobre O’Higgins, una imagen que cobró especial relevancia tras conocerse el episodio de salud que obligó a su internación.

La situación obligará a realizar modificaciones en la conducción del equipo, ya que Universidad de Chile ya confirmó que Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Fernando Gago

Ahora, en su lugar, el plantel será dirigido de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.

La evolución clínica del entrenador determinará cuándo podrá retomar sus funciones habituales. Por el momento, los médicos no comunicaron un tiempo estimado de recuperación y el club permanece atento a los resultados de los exámenes para evaluar los pasos a seguir.

Ahora, mientras Universidad de Chile continúa con su calendario deportivo, la prioridad pasa exclusivamente por la salud del entrenador argentino por lo que en el club permanecen a la espera de nuevos partes médicos que permitan conocer con mayor precisión la evolución de Gago y los tiempos de su regreso a la actividad profesional.